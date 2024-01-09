Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела о гибели ребенка в Перми

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании уголовного дела Фото:

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела, возбужденного из-за гибели ребенка в бассейне в Пермском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей „Причинение смерти по неосторожности“. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе расследования», — сообщили в telegram-канале ведомства.

В одной из городских саун 29 декабря утонул шестилетний ребенок. Он пришел туда вместе с отцом. Пока взрослые накрывали на стол, мальчик захлебнулся в бассейне. Когда взрослые заметили утонувшего ребенка, сразу вызвали экстренные службы.

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Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела, возбужденного из-за гибели ребенка в бассейне в Пермском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей „Причинение смерти по неосторожности“. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе расследования», — сообщили в telegram-канале ведомства. В одной из городских саун 29 декабря утонул шестилетний ребенок. Он пришел туда вместе с отцом. Пока взрослые накрывали на стол, мальчик захлебнулся в бассейне. Когда взрослые заметили утонувшего ребенка, сразу вызвали экстренные службы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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