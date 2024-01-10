ФНС рушит бизнес челябинского депутата гордумы

Фирму арестованного депутата гордумы Челябинска закрывают по требованию ФНС

11 января 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Бизнес-империя Иванова продолжает рушиться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ФСБ задержала депутата гордумы Челябинска Иванова Очередную фирму депутата гордумы Челябинска Олега Иванова, задержанного ФСБ и отправленного под арест, закрывают. Как следует из данных СБИС, ООО «Альфаблаговест» исключают из реестра юридических лиц в связи с недостоверностью данных, внесенных в ЕГРЮЛ. Согласно размещенным в СБИС уведомлениям, о недостоверности содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц сведений в марте 2023 года заявила Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Челябинской области. В ближайшее время регистрирующий орган примет решение об исключении фирмы из реестра. Также по требованию налоговой инспекции был подан иск о банкротстве фирмы «Альфарегионпроект» (ООО «АРП»). Ее задолженность по налоговым платежам составляет немногим более 1,2 млн рублей. Ранее налоговики добились признания финансово несостоятельным ООО «АльфаСтрой» — главного актива депутата. Эта компания недоплатила в бюджет почти 900 млн рублей. ФСБ задержала Иванова в декабре 2022 года. Депутат обвиняется в налоговых махинациях, неправомерном обороте денежных средств и умышленном банкротстве сторонней компании. Сначала Иванова отправили под домашний арест, а после нарушения его условий — в СИЗО. Под домашним арестом находится и супруга Иванова, экс-депутат ЗСО Татьяна Завгородняя. 22 декабря суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания Иванова под стражей, оставив его в следственном изоляторе до 21 марта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Очередную фирму депутата гордумы Челябинска Олега Иванова, задержанного ФСБ и отправленного под арест, закрывают. Как следует из данных СБИС, ООО «Альфаблаговест» исключают из реестра юридических лиц в связи с недостоверностью данных, внесенных в ЕГРЮЛ. Согласно размещенным в СБИС уведомлениям, о недостоверности содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц сведений в марте 2023 года заявила Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Челябинской области. В ближайшее время регистрирующий орган примет решение об исключении фирмы из реестра. Также по требованию налоговой инспекции был подан иск о банкротстве фирмы «Альфарегионпроект» (ООО «АРП»). Ее задолженность по налоговым платежам составляет немногим более 1,2 млн рублей. Ранее налоговики добились признания финансово несостоятельным ООО «АльфаСтрой» — главного актива депутата. Эта компания недоплатила в бюджет почти 900 млн рублей. ФСБ задержала Иванова в декабре 2022 года. Депутат обвиняется в налоговых махинациях, неправомерном обороте денежных средств и умышленном банкротстве сторонней компании. Сначала Иванова отправили под домашний арест, а после нарушения его условий — в СИЗО. Под домашним арестом находится и супруга Иванова, экс-депутат ЗСО Татьяна Завгородняя. 22 декабря суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания Иванова под стражей, оставив его в следственном изоляторе до 21 марта.