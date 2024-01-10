10 января 2024

Организаторы «НЕмайской прогулки» в Сысерти отказались от жизнеопасного маршрута

Авторы «НЕмайской прогулки» в Сысерти отказались от пути, пролегающего по льду
© Служба новостей «URA.RU»
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Участники смогут пройти по трем маршрутам — лыжному и двум пешим Фото:

Авторам «НЕмайской прогулки» в Сысерти (Свердловская область) пришлось отказаться от маршрута по Черданскому пруду из-за плохого состояния льда — люди могли провалиться под воду. Об этом рассказала организатор мероприятия Юлия Протасова.

«Особенностью „НЕмайской прогулки“ является то, что мы ходим по водоемам. В этом году мы изначально планировали идти по пруду, но вышли на разведку — там по колено воды, невозможно и небезопасно идти. За неделю мы маршруты откорректировали», — пояснила Протасова на пресс-конференции в ТАСС.

В итоге осталось три маршрута — лыжный на 3,5 км и два пеших (5,5 и 16 км). Они будут пролегать по достопримечательностям Черданцево и Кадниково: 14 января участники смогут посетить Красную Горку, руины паровой мельницы, храм во имя Владимирской иконы Божьей Матери и многое другое.

Впервые пройдет рок-концерт: на крытой теплой площадке загородного клуба «Белая лошадь» выступят группы «М5», «Разные» и ученики школы рока. Мероприятие начнется в 13:00. Также будет конкурс костюмов, горячий чай и печенье на контрольных пунктах и на финише. Всех участников на маршрутах будут сопровождать сотрудники МЧС, медики и волонтеры.

Проект «НЕмайская прогулка» появился в 2020 году. Событие проходит ежегодно — его не было только в 2022 году — в разных населенных пунктах Свердловской области.

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Авторам «НЕмайской прогулки» в Сысерти (Свердловская область) пришлось отказаться от маршрута по Черданскому пруду из-за плохого состояния льда — люди могли провалиться под воду. Об этом рассказала организатор мероприятия Юлия Протасова. «Особенностью „НЕмайской прогулки“ является то, что мы ходим по водоемам. В этом году мы изначально планировали идти по пруду, но вышли на разведку — там по колено воды, невозможно и небезопасно идти. За неделю мы маршруты откорректировали», — пояснила Протасова на пресс-конференции в ТАСС. В итоге осталось три маршрута — лыжный на 3,5 км и два пеших (5,5 и 16 км). Они будут пролегать по достопримечательностям Черданцево и Кадниково: 14 января участники смогут посетить Красную Горку, руины паровой мельницы, храм во имя Владимирской иконы Божьей Матери и многое другое. Впервые пройдет рок-концерт: на крытой теплой площадке загородного клуба «Белая лошадь» выступят группы «М5», «Разные» и ученики школы рока. Мероприятие начнется в 13:00. Также будет конкурс костюмов, горячий чай и печенье на контрольных пунктах и на финише. Всех участников на маршрутах будут сопровождать сотрудники МЧС, медики и волонтеры. Проект «НЕмайская прогулка» появился в 2020 году. Событие проходит ежегодно — его не было только в 2022 году — в разных населенных пунктах Свердловской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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