Организаторы «НЕмайской прогулки» в Сысерти отказались от жизнеопасного маршрута

Авторы «НЕмайской прогулки» в Сысерти отказались от пути, пролегающего по льду

11 января 2024 в 12:49 Размер текста - 17 +

Участники смогут пройти по трем маршрутам — лыжному и двум пешим Фото: Сергей Русанов © URA.RU Авторам «НЕмайской прогулки» в Сысерти (Свердловская область) пришлось отказаться от маршрута по Черданскому пруду из-за плохого состояния льда — люди могли провалиться под воду. Об этом рассказала организатор мероприятия Юлия Протасова. «Особенностью „НЕмайской прогулки“ является то, что мы ходим по водоемам. В этом году мы изначально планировали идти по пруду, но вышли на разведку — там по колено воды, невозможно и небезопасно идти. За неделю мы маршруты откорректировали», — пояснила Протасова на пресс-конференции в ТАСС. В итоге осталось три маршрута — лыжный на 3,5 км и два пеших (5,5 и 16 км). Они будут пролегать по достопримечательностям Черданцево и Кадниково: 14 января участники смогут посетить Красную Горку, руины паровой мельницы, храм во имя Владимирской иконы Божьей Матери и многое другое. Впервые пройдет рок-концерт: на крытой теплой площадке загородного клуба «Белая лошадь» выступят группы «М5», «Разные» и ученики школы рока. Мероприятие начнется в 13:00. Также будет конкурс костюмов, горячий чай и печенье на контрольных пунктах и на финише. Всех участников на маршрутах будут сопровождать сотрудники МЧС, медики и волонтеры. Проект «НЕмайская прогулка» появился в 2020 году. Событие проходит ежегодно — его не было только в 2022 году — в разных населенных пунктах Свердловской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Авторам «НЕмайской прогулки» в Сысерти (Свердловская область) пришлось отказаться от маршрута по Черданскому пруду из-за плохого состояния льда — люди могли провалиться под воду. Об этом рассказала организатор мероприятия Юлия Протасова. «Особенностью „НЕмайской прогулки“ является то, что мы ходим по водоемам. В этом году мы изначально планировали идти по пруду, но вышли на разведку — там по колено воды, невозможно и небезопасно идти. За неделю мы маршруты откорректировали», — пояснила Протасова на пресс-конференции в ТАСС. В итоге осталось три маршрута — лыжный на 3,5 км и два пеших (5,5 и 16 км). Они будут пролегать по достопримечательностям Черданцево и Кадниково: 14 января участники смогут посетить Красную Горку, руины паровой мельницы, храм во имя Владимирской иконы Божьей Матери и многое другое. Впервые пройдет рок-концерт: на крытой теплой площадке загородного клуба «Белая лошадь» выступят группы «М5», «Разные» и ученики школы рока. Мероприятие начнется в 13:00. Также будет конкурс костюмов, горячий чай и печенье на контрольных пунктах и на финише. Всех участников на маршрутах будут сопровождать сотрудники МЧС, медики и волонтеры. Проект «НЕмайская прогулка» появился в 2020 году. Событие проходит ежегодно — его не было только в 2022 году — в разных населенных пунктах Свердловской области.