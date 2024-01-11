Фонд Потанина даст челябинскому музею миллионы

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Потанин Владимир, потанин владимир
Фонд Владимира Потанина поддержал проект музея «Аркаим» Фото:

Фонд владельца «Норильского никеля» Владимира Потанина направит музею-заповеднику «Аркаим» под Магнитогорском (Челябинская область) миллионы рублей. Как сообщается на сайте фонда, средства будут предоставлены как победителю грантового конкурса.

«Список победителей конкурса »#фондпотанина25». Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Челябинский государственный историко-археологический музей-заповедник «Аркаим»», — отмечено в информационном сообщении фонда на сайте.

Учреждение получит 2,998 млн рублей. Средства выделены в рамках благотворительной программы «Музей без границ».

Из Челябинской области музей стал единственным грантополучателем. Из УрФО также победили три объекта Свердловской области. В списке присутствует 50 проектов, еще три отмечены в качестве победителей публичного голосования.

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Фонд владельца «Норильского никеля» Владимира Потанина направит музею-заповеднику «Аркаим» под Магнитогорском (Челябинская область) миллионы рублей. Как сообщается на сайте фонда, средства будут предоставлены как победителю грантового конкурса. «Список победителей конкурса »#фондпотанина25». Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Челябинский государственный историко-археологический музей-заповедник «Аркаим»», — отмечено в информационном сообщении фонда на сайте. Учреждение получит 2,998 млн рублей. Средства выделены в рамках благотворительной программы «Музей без границ». Из Челябинской области музей стал единственным грантополучателем. Из УрФО также победили три объекта Свердловской области. В списке присутствует 50 проектов, еще три отмечены в качестве победителей публичного голосования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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