Фонд Потанина даст челябинскому музею миллионы

11 января 2024 в 16:08 Размер текста - 17 +

Фонд Владимира Потанина поддержал проект музея «Аркаим» Фото: официальный сайт Президента РФ Фонд владельца «Норильского никеля» Владимира Потанина направит музею-заповеднику «Аркаим» под Магнитогорском (Челябинская область) миллионы рублей. Как сообщается на сайте фонда, средства будут предоставлены как победителю грантового конкурса. «Список победителей конкурса »#фондпотанина25». Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Челябинский государственный историко-археологический музей-заповедник «Аркаим»», — отмечено в информационном сообщении фонда на сайте. Учреждение получит 2,998 млн рублей. Средства выделены в рамках благотворительной программы «Музей без границ». Из Челябинской области музей стал единственным грантополучателем. Из УрФО также победили три объекта Свердловской области. В списке присутствует 50 проектов, еще три отмечены в качестве победителей публичного голосования.

Фонд владельца «Норильского никеля» Владимира Потанина направит музею-заповеднику «Аркаим» под Магнитогорском (Челябинская область) миллионы рублей. Как сообщается на сайте фонда, средства будут предоставлены как победителю грантового конкурса. «Список победителей конкурса »#фондпотанина25». Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Челябинский государственный историко-археологический музей-заповедник «Аркаим»», — отмечено в информационном сообщении фонда на сайте. Учреждение получит 2,998 млн рублей. Средства выделены в рамках благотворительной программы «Музей без границ». Из Челябинской области музей стал единственным грантополучателем. Из УрФО также победили три объекта Свердловской области. В списке присутствует 50 проектов, еще три отмечены в качестве победителей публичного голосования.