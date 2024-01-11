Фонд Потанина даст челябинскому музею миллионы

Фонд владельца «Норильского никеля» Владимира Потанина направит музею-заповеднику «Аркаим» под Магнитогорском (Челябинская область) миллионы рублей. Как сообщается на сайте фонда, средства будут предоставлены как победителю грантового конкурса.
«Список победителей конкурса »#фондпотанина25». Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Челябинский государственный историко-археологический музей-заповедник «Аркаим»», — отмечено в информационном сообщении фонда на сайте.
Учреждение получит 2,998 млн рублей. Средства выделены в рамках благотворительной программы «Музей без границ».
Из Челябинской области музей стал единственным грантополучателем. Из УрФО также победили три объекта Свердловской области. В списке присутствует 50 проектов, еще три отмечены в качестве победителей публичного голосования.
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