Соперник Путина на выборах пообещал разблокировать Instagram*

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Даванков уверен, что социальная сеть никому не навредит, если ее разблокировать
Даванков уверен, что социальная сеть никому не навредит, если ее разблокировать Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Кандидат в президенты России от «Новых людей», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков будет добиваться разблокировки Instagram (соцсеть принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). С таким предвыборным обещанием он выступил перед избирателями в Екатеринбурге.

«Instagram мы будем разблокировать. При этом у всех есть VPN (сервис, который позволяет обходить блокировку). Государство живет по одной логике, мы с вами — по другой. Все понимают, но почему-то ничего не меняется. Это нам предстоит менять вместе», — считает Даванков.

Социальную сеть заблокировали на территории России в марте 2022 года из-за антироссийской позиции ее руководства. В сентябре лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил разблокировать соцсеть за «хорошее поведение». Российские блогеры также просили президента России Владимира Путина и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева вернуть социальную сеть.

Instagram* — соцсеть заблокирована в России, принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной в РФ).

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кандидат в президенты России от «Новых людей», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков будет добиваться разблокировки Instagram (соцсеть принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). С таким предвыборным обещанием он выступил перед избирателями в Екатеринбурге. «Instagram мы будем разблокировать. При этом у всех есть VPN (сервис, который позволяет обходить блокировку). Государство живет по одной логике, мы с вами — по другой. Все понимают, но почему-то ничего не меняется. Это нам предстоит менять вместе», — считает Даванков. Социальную сеть заблокировали на территории России в марте 2022 года из-за антироссийской позиции ее руководства. В сентябре лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил разблокировать соцсеть за «хорошее поведение». Российские блогеры также просили президента России Владимира Путина и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева вернуть социальную сеть. Instagram* — соцсеть заблокирована в России, принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной в РФ).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...