Соперник Путина на выборах пообещал разблокировать Instagram*

12 января 2024 в 13:06 Размер текста - 17 +

Даванков уверен, что социальная сеть никому не навредит, если ее разблокировать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Кандидат в президенты России от «Новых людей», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков будет добиваться разблокировки Instagram (соцсеть принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). С таким предвыборным обещанием он выступил перед избирателями в Екатеринбурге. «Instagram мы будем разблокировать. При этом у всех есть VPN (сервис, который позволяет обходить блокировку). Государство живет по одной логике, мы с вами — по другой. Все понимают, но почему-то ничего не меняется. Это нам предстоит менять вместе», — считает Даванков. Социальную сеть заблокировали на территории России в марте 2022 года из-за антироссийской позиции ее руководства. В сентябре лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил разблокировать соцсеть за «хорошее поведение». Российские блогеры также просили президента России Владимира Путина и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева вернуть социальную сеть. Instagram* — соцсеть заблокирована в России, принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной в РФ).

Кандидат в президенты России от «Новых людей», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков будет добиваться разблокировки Instagram (соцсеть принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). С таким предвыборным обещанием он выступил перед избирателями в Екатеринбурге. «Instagram мы будем разблокировать. При этом у всех есть VPN (сервис, который позволяет обходить блокировку). Государство живет по одной логике, мы с вами — по другой. Все понимают, но почему-то ничего не меняется. Это нам предстоит менять вместе», — считает Даванков. Социальную сеть заблокировали на территории России в марте 2022 года из-за антироссийской позиции ее руководства. В сентябре лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил разблокировать соцсеть за «хорошее поведение». Российские блогеры также просили президента России Владимира Путина и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева вернуть социальную сеть. Instagram* — соцсеть заблокирована в России, принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной в РФ).