Соперник Путина на выборах пообещал разблокировать Instagram*

Кандидат в президенты России от «Новых людей», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков будет добиваться разблокировки Instagram (соцсеть принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). С таким предвыборным обещанием он выступил перед избирателями в Екатеринбурге.
«Instagram мы будем разблокировать. При этом у всех есть VPN (сервис, который позволяет обходить блокировку). Государство живет по одной логике, мы с вами — по другой. Все понимают, но почему-то ничего не меняется. Это нам предстоит менять вместе», — считает Даванков.
Социальную сеть заблокировали на территории России в марте 2022 года из-за антироссийской позиции ее руководства. В сентябре лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил разблокировать соцсеть за «хорошее поведение». Российские блогеры также просили президента России Владимира Путина и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева вернуть социальную сеть.
Instagram* — соцсеть заблокирована в России, принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной в РФ).
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