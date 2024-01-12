В ХМАО одиозный депутат готовится взыскать миллиард рублей с работников культуры

12 января 2024 в 21:33 Размер текста - 17 +

Депутат будет добиваться компенсации морального вреда в суде Фото: Денис Моргунов © URA.RU Депутат городской думы Урая Леонард Насибуллин планирует взыскать миллиард рублей в качестве компенсации морального вреда со 108 работников культуры. Они жаловались на него президенту РФ Путину и губернатору ХМАО Натальи Комаровой из-за постоянных нападок на учреждения Урая. Насибуллин рассказал URA.RU, что подал исковые заявления на всех своих обидчиков и потребовал с каждого по 10 миллионов рублей за клевету. «Начинаю подавать судебные иски о возмещении морального вреда с каждого из 108 подписанта лживого доноса МАУ „Культура“ города Урай. С каждого подписанта буду требовать компенсации в размере 10 миллионов рублей и полной компенсации расходов на услуги адвокатов», — заявил Насибуллин. Депутат обратился за юридической помощью в адвокатское бюро «Кацайлиди и партнеры» в Екатеринбурге. В суде его интересы планирует представлять не менее одиозный урайский депутат Артем Кукушкин, обвинявший мэрию города в «хозяйственной импотенции» из-за ям на дорогах. Впрочем, Насибуллин уточнил, что даже если суд не удовлетворит его требования в полном объеме, он готов довольствоваться малым — даже минимальный выигрыш (в среднем, российские суды оценивают моральный вред в размере 10 тысяч рублей — прим. URA.RU) составит более миллиона рублей. Кукушкин тоже не останется без денег — компенсация судебных расходов позволит ему заработать порядка 5 миллионов. Ранее URA.RU писало о том, что на депутата Насибуллина пожаловалось 108 работников культуры Урая. Они поставили подписи под письмом Путину и Комаровой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат городской думы Урая Леонард Насибуллин планирует взыскать миллиард рублей в качестве компенсации морального вреда со 108 работников культуры. Они жаловались на него президенту РФ Путину и губернатору ХМАО Натальи Комаровой из-за постоянных нападок на учреждения Урая. Насибуллин рассказал URA.RU, что подал исковые заявления на всех своих обидчиков и потребовал с каждого по 10 миллионов рублей за клевету. «Начинаю подавать судебные иски о возмещении морального вреда с каждого из 108 подписанта лживого доноса МАУ „Культура“ города Урай. С каждого подписанта буду требовать компенсации в размере 10 миллионов рублей и полной компенсации расходов на услуги адвокатов», — заявил Насибуллин. Депутат обратился за юридической помощью в адвокатское бюро «Кацайлиди и партнеры» в Екатеринбурге. В суде его интересы планирует представлять не менее одиозный урайский депутат Артем Кукушкин, обвинявший мэрию города в «хозяйственной импотенции» из-за ям на дорогах. Впрочем, Насибуллин уточнил, что даже если суд не удовлетворит его требования в полном объеме, он готов довольствоваться малым — даже минимальный выигрыш (в среднем, российские суды оценивают моральный вред в размере 10 тысяч рублей — прим. URA.RU) составит более миллиона рублей. Кукушкин тоже не останется без денег — компенсация судебных расходов позволит ему заработать порядка 5 миллионов. Ранее URA.RU писало о том, что на депутата Насибуллина пожаловалось 108 работников культуры Урая. Они поставили подписи под письмом Путину и Комаровой.