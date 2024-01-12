В Каменске-Уральском ребенка высадили из автобуса из-за неработающего терминала

В Каменске-Уральском (Свердловская область) 11 января кондуктор высадил из автобуса ребенка, который не смог оплатить проезд из-за неработающего терминала. СКР организовал проверку после происшествия, рассказали в пресс-службе ведомства.
«Следственным отделом по городу Каменск-Уральский СУ СК России по Свердловской области организовано проведение проверки сообщения о том, что 11 января кондуктор общественного транспорта высадил из автобуса ребенка, который не смог оплатить проезд из-за неработающего терминала», — сказано в сообщении telegram-канала «СУ СК России по Свердловской области». Проверка организована по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).
Следователи принимают меры по установлению и опросу ребенка. «По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.
Похожий инцидент произошел в Нижнем Тагиле, где водитель маршрутки напал на школьницу после того, как при оплате у нее из рук выпала часть монет. Затем водитель вышвырнул девочку на улицу. Прокуратура начала проверку. Свердловские власти уже запретили водителям высаживать детей из общественных транспортов во время морозов.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.