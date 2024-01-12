В Каменске-Уральском ребенка высадили из автобуса из-за неработающего терминала

13 января 2024 в 15:20 Размер текста - 17 +

СК начал проверку после инцидента в автобусе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) 11 января кондуктор высадил из автобуса ребенка, который не смог оплатить проезд из-за неработающего терминала. СКР организовал проверку после происшествия, рассказали в пресс-службе ведомства. «Следственным отделом по городу Каменск-Уральский СУ СК России по Свердловской области организовано проведение проверки сообщения о том, что 11 января кондуктор общественного транспорта высадил из автобуса ребенка, который не смог оплатить проезд из-за неработающего терминала», — сказано в сообщении telegram-канала «СУ СК России по Свердловской области». Проверка организована по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей). Следователи принимают меры по установлению и опросу ребенка. «По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве. Похожий инцидент произошел в Нижнем Тагиле, где водитель маршрутки напал на школьницу после того, как при оплате у нее из рук выпала часть монет. Затем водитель вышвырнул девочку на улицу. Прокуратура начала проверку. Свердловские власти уже запретили водителям высаживать детей из общественных транспортов во время морозов.

В Каменске-Уральском (Свердловская область) 11 января кондуктор высадил из автобуса ребенка, который не смог оплатить проезд из-за неработающего терминала. СКР организовал проверку после происшествия, рассказали в пресс-службе ведомства. «Следственным отделом по городу Каменск-Уральский СУ СК России по Свердловской области организовано проведение проверки сообщения о том, что 11 января кондуктор общественного транспорта высадил из автобуса ребенка, который не смог оплатить проезд из-за неработающего терминала», — сказано в сообщении telegram-канала «СУ СК России по Свердловской области». Проверка организована по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей). Следователи принимают меры по установлению и опросу ребенка. «По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве. Похожий инцидент произошел в Нижнем Тагиле, где водитель маршрутки напал на школьницу после того, как при оплате у нее из рук выпала часть монет. Затем водитель вышвырнул девочку на улицу. Прокуратура начала проверку. Свердловские власти уже запретили водителям высаживать детей из общественных транспортов во время морозов.