12 января 2024

В Каменске-Уральском ребенка высадили из автобуса из-за неработающего терминала

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусное депо. Курган, терминал, банковская карта, оплата проезда, автобусы
СК начал проверку после инцидента в автобусе Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) 11 января кондуктор высадил из автобуса ребенка, который не смог оплатить проезд из-за неработающего терминала. СКР организовал проверку после происшествия, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Следственным отделом по городу Каменск-Уральский СУ СК России по Свердловской области организовано проведение проверки сообщения о том, что 11 января кондуктор общественного транспорта высадил из автобуса ребенка, который не смог оплатить проезд из-за неработающего терминала», — сказано в сообщении telegram-канала «СУ СК России по Свердловской области». Проверка организована по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).

Следователи принимают меры по установлению и опросу ребенка. «По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.

Похожий инцидент произошел в Нижнем Тагиле, где водитель маршрутки напал на школьницу после того, как при оплате у нее из рук выпала часть монет. Затем водитель вышвырнул девочку на улицу. Прокуратура начала проверку. Свердловские власти уже запретили водителям высаживать детей из общественных транспортов во время морозов.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) 11 января кондуктор высадил из автобуса ребенка, который не смог оплатить проезд из-за неработающего терминала. СКР организовал проверку после происшествия, рассказали в пресс-службе ведомства. «Следственным отделом по городу Каменск-Уральский СУ СК России по Свердловской области организовано проведение проверки сообщения о том, что 11 января кондуктор общественного транспорта высадил из автобуса ребенка, который не смог оплатить проезд из-за неработающего терминала», — сказано в сообщении telegram-канала «СУ СК России по Свердловской области». Проверка организована по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей). Следователи принимают меры по установлению и опросу ребенка. «По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве. Похожий инцидент произошел в Нижнем Тагиле, где водитель маршрутки напал на школьницу после того, как при оплате у нее из рук выпала часть монет. Затем водитель вышвырнул девочку на улицу. Прокуратура начала проверку. Свердловские власти уже запретили водителям высаживать детей из общественных транспортов во время морозов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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