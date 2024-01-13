Пермяк, пойманный ночью с кустами конопли, получил срок

14 января 2024 в 11:21 Размер текста - 17 +

Пермяк приговорен к трем годам лишения свободы условно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителя Пермского края, пойманного ночью с двумя кустами конопли, приговорили к трем годам лишения свободы условно. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. «Чернушинский районный суд признал 33-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей „Незаконное приобретение и хранение, без цели сбыта наркотического средства в крупном размере“. Он приговорен к трем годам лишения свободы условно», — сообщили на сайте ведомства. Сотрудники полиции обратили внимание на мужчину, который нес в руках два растения. Заметив полицейских, виновный попытался избавиться от кустов и бросил их под служебный автомобиль, после чего его задержали.

Жителя Пермского края, пойманного ночью с двумя кустами конопли, приговорили к трем годам лишения свободы условно. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. «Чернушинский районный суд признал 33-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей „Незаконное приобретение и хранение, без цели сбыта наркотического средства в крупном размере“. Он приговорен к трем годам лишения свободы условно», — сообщили на сайте ведомства. Сотрудники полиции обратили внимание на мужчину, который нес в руках два растения. Заметив полицейских, виновный попытался избавиться от кустов и бросил их под служебный автомобиль, после чего его задержали.