13 января 2024
12 января 2024

Пермяк, пойманный ночью с кустами конопли, получил срок

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Расулджону Шерматову в суде центрального района. Челябинск, приговор, судья, суд
Пермяк приговорен к трем годам лишения свободы условно Фото:

Жителя Пермского края, пойманного ночью с двумя кустами конопли, приговорили к трем годам лишения свободы условно. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

«Чернушинский районный суд признал 33-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей „Незаконное приобретение и хранение, без цели сбыта наркотического средства в крупном размере“. Он приговорен к трем годам лишения свободы условно», — сообщили на сайте ведомства.

Сотрудники полиции обратили внимание на мужчину, который нес в руках два растения. Заметив полицейских, виновный попытался избавиться от кустов и бросил их под служебный автомобиль, после чего его задержали.

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Жителя Пермского края, пойманного ночью с двумя кустами конопли, приговорили к трем годам лишения свободы условно. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. «Чернушинский районный суд признал 33-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей „Незаконное приобретение и хранение, без цели сбыта наркотического средства в крупном размере“. Он приговорен к трем годам лишения свободы условно», — сообщили на сайте ведомства. Сотрудники полиции обратили внимание на мужчину, который нес в руках два растения. Заметив полицейских, виновный попытался избавиться от кустов и бросил их под служебный автомобиль, после чего его задержали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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