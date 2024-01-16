Столтенберг признал тяжелую ситуацию на фронте для Украины

16 января 2024 в 19:47 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг заявил, что нельзя недооценивать ВС РФ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для Украины сейчас складывается тяжелая ситуация на фронте. Российскую армию нельзя недооценивать. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе. «Ситуация на фронте чрезвычайно тяжелая.<…> Мы видим, как Россия сейчас наращивает [силы]. В целом Россия серьезно атакует. Это серьезно, мы не должны недооценивать ВС РФ», — заявил Йенс Столтенберг, его слова сайт НАТО . Он также отметил, что те цели, которые перед собой ставили ВСУ, не были достигнуты. Швейцарская неправительственная организация ежегодно проводит встречи. На них обсуждаются актуальные вопросы политики, экономики и общества. В этом году Всемирный экономический форум прошел в Давосе. Ранее тяжелую ситуацию для ВСУ признавал главком украинской армии Валерий Залужный. Он отмечал, что конфликт зашел в тупик. С этим не был согласен глава страны Владимир Зеленский. Он хотел продолжать провальное контрнаступление. Однако позже Зеленский отдал приказ начать строить укрепленные линии обороны, передает RT. Западные чиновники и российские военкоры отмечали, что наступательная инициатива сейчас находится у российской армии.

Для Украины сейчас складывается тяжелая ситуация на фронте. Российскую армию нельзя недооценивать. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе. «Ситуация на фронте чрезвычайно тяжелая.<…> Мы видим, как Россия сейчас наращивает [силы]. В целом Россия серьезно атакует. Это серьезно, мы не должны недооценивать ВС РФ», — заявил Йенс Столтенберг, его слова сайт НАТО. Он также отметил, что те цели, которые перед собой ставили ВСУ, не были достигнуты. Швейцарская неправительственная организация ежегодно проводит встречи. На них обсуждаются актуальные вопросы политики, экономики и общества. В этом году Всемирный экономический форум прошел в Давосе. Ранее тяжелую ситуацию для ВСУ признавал главком украинской армии Валерий Залужный. Он отмечал, что конфликт зашел в тупик. С этим не был согласен глава страны Владимир Зеленский. Он хотел продолжать провальное контрнаступление. Однако позже Зеленский отдал приказ начать строить укрепленные линии обороны, передает RT. Западные чиновники и российские военкоры отмечали, что наступательная инициатива сейчас находится у российской армии.