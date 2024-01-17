Фильм пермского режиссера вошел в программу российского кинофестиваля

Пермский фильм «Литовский язык» покажут на российском фестивале «Новый урожай»
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Предпоказ мультфильма "Анина: история самого необычного наказания" в кинотеатре. Екатеринбург, кинотеатр, кинозал
Пермскую ленту покажут в первый день фестиваля Фото:

Фильм пермского режиссера Яны Замалетдиновой «Литовский язык» вошел в программу российского кинофестиваля «Новый урожай». Об этом сообщили в Пермском союзе кинематографистов.

«Игровая лента Яны Замалетдиновой примет участие в кинофестивале „Новый урожай“. Конкурсные кинопоказы пройдут в Москве с 23 по 25 января», — сообщается на старице Союза в соцсети «ВКонтакте».

Фильм «Литовский язык» — дебютный фильм Яны Замалетдиновой. Он рассказывает историю отношений девушки и парня с особенностями развития. Короткометражка была снята в 2022 в Перми. Лента уже стала победителем кинофестиваля пермских дебютов «Радуга Прикамья», также она была показана на Московском международном кинофестивале.

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Фильм пермского режиссера Яны Замалетдиновой «Литовский язык» вошел в программу российского кинофестиваля «Новый урожай». Об этом сообщили в Пермском союзе кинематографистов. «Игровая лента Яны Замалетдиновой примет участие в кинофестивале „Новый урожай“. Конкурсные кинопоказы пройдут в Москве с 23 по 25 января», — сообщается на старице Союза в соцсети «ВКонтакте». Фильм «Литовский язык» — дебютный фильм Яны Замалетдиновой. Он рассказывает историю отношений девушки и парня с особенностями развития. Короткометражка была снята в 2022 в Перми. Лента уже стала победителем кинофестиваля пермских дебютов «Радуга Прикамья», также она была показана на Московском международном кинофестивале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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