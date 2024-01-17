Фильм пермского режиссера вошел в программу российского кинофестиваля

Фильм пермского режиссера Яны Замалетдиновой «Литовский язык» вошел в программу российского кинофестиваля «Новый урожай». Об этом сообщили в Пермском союзе кинематографистов.
«Игровая лента Яны Замалетдиновой примет участие в кинофестивале „Новый урожай“. Конкурсные кинопоказы пройдут в Москве с 23 по 25 января», — сообщается на старице Союза в соцсети «ВКонтакте».
Фильм «Литовский язык» — дебютный фильм Яны Замалетдиновой. Он рассказывает историю отношений девушки и парня с особенностями развития. Короткометражка была снята в 2022 в Перми. Лента уже стала победителем кинофестиваля пермских дебютов «Радуга Прикамья», также она была показана на Московском международном кинофестивале.
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