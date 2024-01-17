Politico: Европа боится столкнуться с Путиным в одиночку

18 января 2024 в 09:46 Размер текста - 17 +

ЕС придется финансировать и вооружать Украину без поддержки США, если ко власти вернется Дональд Трамп Фото: Army Sgt. Dustin Biven / U.S. Department of Defense Из-за возвращения экс-президента США Дональда Трампа в Белый дом Европа боится столкнуться с российским президентом Владимиром Путиным в одиночку. Об этом сообщили в Politico. «По мере приближения возвращения Трампа Европа дрожит от перспективы столкнуться с Путиным в одиночку», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что это будет самым большим вызовом безопасности Европы со времен холодной войны, ЕС придется финансировать и вооружать Украину без поддержки США. Ранее французская газета Le Figaro сообщила, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом и сокращение поддержки Украины станут величайшим подарком Владимиру Путину в 2024 году. Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп неоднократно выступал с критикой действующего главы Штатов Джо Байдена.

Из-за возвращения экс-президента США Дональда Трампа в Белый дом Европа боится столкнуться с российским президентом Владимиром Путиным в одиночку. Об этом сообщили в Politico. «По мере приближения возвращения Трампа Европа дрожит от перспективы столкнуться с Путиным в одиночку», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что это будет самым большим вызовом безопасности Европы со времен холодной войны, ЕС придется финансировать и вооружать Украину без поддержки США. Ранее французская газета Le Figaro сообщила, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом и сокращение поддержки Украины станут величайшим подарком Владимиру Путину в 2024 году. Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп неоднократно выступал с критикой действующего главы Штатов Джо Байдена.