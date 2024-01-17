17 января 2024

Politico: Европа боится столкнуться с Путиным в одиночку

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ЕС придется финансировать и вооружать Украину без поддержки США, если ко власти вернется Дональд Трамп Фото:

Из-за возвращения экс-президента США Дональда Трампа в Белый дом Европа боится столкнуться с российским президентом Владимиром Путиным в одиночку. Об этом сообщили в Politico.

«По мере приближения возвращения Трампа Европа дрожит от перспективы столкнуться с Путиным в одиночку», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что это будет самым большим вызовом безопасности Европы со времен холодной войны, ЕС придется финансировать и вооружать Украину без поддержки США.

Ранее французская газета Le Figaro сообщила, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом и сокращение поддержки Украины станут величайшим подарком Владимиру Путину в 2024 году. Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп неоднократно выступал с критикой действующего главы Штатов Джо Байдена.

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Из-за возвращения экс-президента США Дональда Трампа в Белый дом Европа боится столкнуться с российским президентом Владимиром Путиным в одиночку. Об этом сообщили в Politico. «По мере приближения возвращения Трампа Европа дрожит от перспективы столкнуться с Путиным в одиночку», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что это будет самым большим вызовом безопасности Европы со времен холодной войны, ЕС придется финансировать и вооружать Украину без поддержки США. Ранее французская газета Le Figaro сообщила, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом и сокращение поддержки Украины станут величайшим подарком Владимиру Путину в 2024 году. Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп неоднократно выступал с критикой действующего главы Штатов Джо Байдена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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