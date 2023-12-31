Le Figaro: США сделают Путину подарок в 2024 году

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Результаты выборов президента США в 2024 году могут обрадовать Владимира Путина, пишут французские СМИ Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Возвращение бывшего президента США Дональда Трампа в Белый дом и сокращение поддержки Украины станут величайшим подарком главе РФ Владимиру Путину в 2024 году. Об этом сообщает французская газета Le Figaro.

«Имея все возможности для того, чтобы удержать позиции на Украине и, возможно, снова повести свою армию в наступление, Путин уже предвкушает „бонус“, ожидающий его в 2024 году: президентские выборы в США. <…> На них может победить Дональд Трамп», — говорится в материале. Отмечается, что Трамп способен коренным образом повлиять на НАТО, которая поддерживает Киев.

Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп неоднократно выступал с критикой действующего главы Штатов Джо Байдена. По его словам, переизбрание Байдена приведет к Третьей мировой войне. Трамп также заявлял, что он способен решить конфликт на Украине за 24 часа.

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Возвращение бывшего президента США Дональда Трампа в Белый дом и сокращение поддержки Украины станут величайшим подарком главе РФ Владимиру Путину в 2024 году. Об этом сообщает французская газета Le Figaro. «Имея все возможности для того, чтобы удержать позиции на Украине и, возможно, снова повести свою армию в наступление, Путин уже предвкушает „бонус“, ожидающий его в 2024 году: президентские выборы в США. <…> На них может победить Дональд Трамп», — говорится в материале. Отмечается, что Трамп способен коренным образом повлиять на НАТО, которая поддерживает Киев. Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп неоднократно выступал с критикой действующего главы Штатов Джо Байдена. По его словам, переизбрание Байдена приведет к Третьей мировой войне. Трамп также заявлял, что он способен решить конфликт на Украине за 24 часа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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