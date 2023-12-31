Возвращение бывшего президента США Дональда Трампа в Белый дом и сокращение поддержки Украины станут величайшим подарком главе РФ Владимиру Путину в 2024 году. Об этом сообщает французская газета Le Figaro.
«Имея все возможности для того, чтобы удержать позиции на Украине и, возможно, снова повести свою армию в наступление, Путин уже предвкушает „бонус“, ожидающий его в 2024 году: президентские выборы в США. <…> На них может победить Дональд Трамп», — говорится в материале. Отмечается, что Трамп способен коренным образом повлиять на НАТО, которая поддерживает Киев.
Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп неоднократно выступал с критикой действующего главы Штатов Джо Байдена. По его словам, переизбрание Байдена приведет к Третьей мировой войне. Трамп также заявлял, что он способен решить конфликт на Украине за 24 часа.
Возвращение бывшего президента США Дональда Трампа в Белый дом и сокращение поддержки Украины станут величайшим подарком главе РФ Владимиру Путину в 2024 году. Об этом сообщает французская газета Le Figaro. «Имея все возможности для того, чтобы удержать позиции на Украине и, возможно, снова повести свою армию в наступление, Путин уже предвкушает „бонус“, ожидающий его в 2024 году: президентские выборы в США. <…> На них может победить Дональд Трамп», — говорится в материале. Отмечается, что Трамп способен коренным образом повлиять на НАТО, которая поддерживает Киев. Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп неоднократно выступал с критикой действующего главы Штатов Джо Байдена. По его словам, переизбрание Байдена приведет к Третьей мировой войне. Трамп также заявлял, что он способен решить конфликт на Украине за 24 часа.