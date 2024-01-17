Специалисты проверили воздух в деревне возле «Сибур-Химпрома» после пожара

Специалисты пермского Роспотребнадзора проверили качество воздуха в ближайшей к заводу «Сибур-Химпром» деревне. Причиной тому послужил пожар, который произошел 17 января на предприятии. Об анализе сообщается в официальном telegram-канале ведомства.
«Ближайшая жилая застройка к заводу „Сибур-Химпром“ находится в деревне Устиново. Специалисты Роспотребнадзора проверили там воздух. Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха не выявлено», — говорится в сообщении ведомства.
Пожар на предприятии произошел вечером 17 января. На заводе загорелась установка по производству этилена и пропилена. Во время возгорания никто из сотрудников предприятия не пострадал.
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