17 января 2024

Специалисты проверили воздух в деревне возле «Сибур-Химпрома» после пожара

Роспотребнадзор: воздух возле пермского завода после пожара в норме
© Служба новостей «URA.RU»
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Завод Сибур-Химпром. Пермь, нефтехимия, завод сибур химпром
Пожар на предприятии произошел 17 января Фото:

Специалисты пермского Роспотребнадзора проверили качество воздуха в ближайшей к заводу «Сибур-Химпром» деревне. Причиной тому послужил пожар, который произошел 17 января на предприятии. Об анализе сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

«Ближайшая жилая застройка к заводу „Сибур-Химпром“ находится в деревне Устиново. Специалисты Роспотребнадзора проверили там воздух. Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха не выявлено», — говорится в сообщении ведомства.

Пожар на предприятии произошел вечером 17 января. На заводе загорелась установка по производству этилена и пропилена. Во время возгорания никто из сотрудников предприятия не пострадал.

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Специалисты пермского Роспотребнадзора проверили качество воздуха в ближайшей к заводу «Сибур-Химпром» деревне. Причиной тому послужил пожар, который произошел 17 января на предприятии. Об анализе сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «Ближайшая жилая застройка к заводу „Сибур-Химпром“ находится в деревне Устиново. Специалисты Роспотребнадзора проверили там воздух. Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха не выявлено», — говорится в сообщении ведомства. Пожар на предприятии произошел вечером 17 января. На заводе загорелась установка по производству этилена и пропилена. Во время возгорания никто из сотрудников предприятия не пострадал.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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