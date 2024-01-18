Герой ДНР раскрыл, как взятие Веселого повлияет на продвижение ВС РФ

Полковник Пинчук: освобождение Веселого поможет ВС РФ выровнять линию фронта

18 января 2024 в 22:43 Размер текста - 17 +

Взятие Веселого является элементом стратегии ВС РФ, сказал Андрей Пинчук Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Освобождение села Веселое российской армией 18 января является одним из элементов создания плацдарма для выравнивания линии фронта. Об этом URA.RU заявил исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», первый министр государственной безопасности ДНР, Герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук. По словам эксперта, освобождение села является элементом стратегии российских сил, в рамках которой сейчас идут ожесточенные бои за Богдановку. «После взятия Богдановки территория Веселого будет сомкнута с территорией населенного пункта, что даст возможность иметь устойчивый плацдарм для удара по Часов Яру и для выравнивания линии фронта в сторону Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки», — сказал Андрей Пинчук. Освобождение Веселого стало для российских сил первым населенным пунктом, взятым в 2024 году. По данным Минобороны РФ, также было нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах Клещеевки и Андреевки. В результате боев было уничтожено более 260 украинских боевиков.

Освобождение села Веселое российской армией 18 января является одним из элементов создания плацдарма для выравнивания линии фронта. Об этом URA.RU заявил исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», первый министр государственной безопасности ДНР, Герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук. По словам эксперта, освобождение села является элементом стратегии российских сил, в рамках которой сейчас идут ожесточенные бои за Богдановку. «После взятия Богдановки территория Веселого будет сомкнута с территорией населенного пункта, что даст возможность иметь устойчивый плацдарм для удара по Часов Яру и для выравнивания линии фронта в сторону Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки», — сказал Андрей Пинчук. Освобождение Веселого стало для российских сил первым населенным пунктом, взятым в 2024 году. По данным Минобороны РФ, также было нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах Клещеевки и Андреевки. В результате боев было уничтожено более 260 украинских боевиков.