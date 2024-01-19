В Челябинске в четвертом квартале 2023 года спрос на вторичку вырос на 14%

Средняя стоимость квартир на вторичном рынке на данный момент составляет 4,4 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске в четвертом квартале 2023 года спрос на вторичном рынке жилья снизился на 14%, а стоимость квартир выросла на 15% в среднем до 4,4 млн рублей за квадратный метр. Об этом сообщили в пресс-службе Авито Недвижимость.

«За четвертый квартал 2023 года спрос на вторичном рынке жилья Челябинска снизился на 14%. При этом за три месяца стоимость квартир увеличилась на 15% до 4,4 млн рублей, цена квадратного метра выросла на 13% до 85 тысяч рублей за квадрат», — сообщили в пресс-службе.

Как объясняет ситуацию руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремин, по итогам четвертого квартала рост стоимости и ставок на ипотеку на вторичном рынке спровоцировал стагнацию рынка на уровне показателей троетьего квартала 2023 года. На данный момент специалисты прогнозируют рост числа выставленных на продажу квартир на вторичном рынке.

В целом по России чаще искать квартиры на вторичном рынке стали в Нижнем Новгороде (+14%), Ульяновске (+9%), Туле, Томске, Волгограде (+7% в каждом), Москве и Тюмени (+6%). При этом цены на вторичные квартиры выросли в большинстве городов. Исключение составила Москва, где жилье за три месяца подешевело в среднем на 3% из-за уменьшения средней площади объектов с 57 до 54 квадратных метров.

В четвертом квартале 2023 года стоимость квартир увеличилась на 15% до 4,4 млн рублей Скрин: пресс-служба «Авито Недвижимость»