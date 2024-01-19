В Перми реконструкцию спорткомплекса «Прикамье» завершат в марте

19 января 2024 в 16:47 Размер текста - 17 +

Весной завершиться реконструкция спорткомплекса в Закамске (архивное фото) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU На ледовой арене в спорткомплексе «Прикамье» завершают чистовую отделку и готовятся заливать лед. Об этом сообщил глава Перми в своем telegram-канале. «Сдать объект планируем в марте этого года. После реконструкции спорткомплекса у жителей появится крытая ледовая арена, которую можно использовать круглый год, а не только зимой», — сообщил Соснин Глава Перми так же рассказал, что в муниципальных домах в Заостровке сейчас монтируют окна и водоснабжение. Завершить объекты планируют в третьем квартале этого года. До конца 2024 года собираются реконструировать здания для нового кадетского корпуса по улице Целинная. Сейчас в блоках ведутся работы по устройству фасадов, монтаж вентиляции и электроснабжения. Бассейн на улице Гашкова построен, сейчас подрядчик устраняет замечания инспекции Госстройнадзора.

На ледовой арене в спорткомплексе «Прикамье» завершают чистовую отделку и готовятся заливать лед. Об этом сообщил глава Перми в своем telegram-канале. «Сдать объект планируем в марте этого года. После реконструкции спорткомплекса у жителей появится крытая ледовая арена, которую можно использовать круглый год, а не только зимой», — сообщил Соснин Глава Перми так же рассказал, что в муниципальных домах в Заостровке сейчас монтируют окна и водоснабжение. Завершить объекты планируют в третьем квартале этого года. До конца 2024 года собираются реконструировать здания для нового кадетского корпуса по улице Целинная. Сейчас в блоках ведутся работы по устройству фасадов, монтаж вентиляции и электроснабжения. Бассейн на улице Гашкова построен, сейчас подрядчик устраняет замечания инспекции Госстройнадзора.