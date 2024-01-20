МЧС: в Пермском крае сняли ограничение на движение грузовиков

Ограничения на трассах были обусловлены непогодой
В Пермском крае сняли ограничение на проезд большегрузов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
«С 18:00 снято временное ограничение движения большегрузного транспорта на дорогах регионального значения Прикамья», — указано в telegram-канале ведомства. Запрет на проезд был введен 19 января. Причиной стали погодные условия.
Регион накрыло продолжительным снегопадом и сильным ветром. По данным синоптиков, осадки должны заметно снизиться к 22 января.
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