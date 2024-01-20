20 января 2024
19 января 2024

МЧС: в Пермском крае сняли ограничение на движение грузовиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, пробка, транспорт, зима, большегруз, фура, затор, грузовик, грузоперевозки, движение, проезд открыт, трафик, разделительная полоса, зимняя дорога, трасса, дорога, разрешающий знак, орога
Ограничения на трассах были обусловлены непогодой Фото:

В Пермском крае сняли ограничение на проезд большегрузов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«С 18:00 снято временное ограничение движения большегрузного транспорта на дорогах регионального значения Прикамья», — указано в telegram-канале ведомства. Запрет на проезд был введен 19 января. Причиной стали погодные условия.

Регион накрыло продолжительным снегопадом и сильным ветром. По данным синоптиков, осадки должны заметно снизиться к 22 января.

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В Пермском крае сняли ограничение на проезд большегрузов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. «С 18:00 снято временное ограничение движения большегрузного транспорта на дорогах регионального значения Прикамья», — указано в telegram-канале ведомства. Запрет на проезд был введен 19 января. Причиной стали погодные условия. Регион накрыло продолжительным снегопадом и сильным ветром. По данным синоптиков, осадки должны заметно снизиться к 22 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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