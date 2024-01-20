Общество Транспорт МЧС: в Пермском крае сняли ограничение на движение грузовиков 21 января 2024 в 20:36 Размер текста - 17 + Ограничения на трассах были обусловлены непогодой Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Пермском крае сняли ограничение на проезд большегрузов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. «С 18:00 снято временное ограничение движения большегрузного транспорта на дорогах регионального значения Прикамья», — указано в telegram-канале ведомства. Запрет на проезд был введен 19 января. Причиной стали погодные условия. Регион накрыло продолжительным снегопадом и сильным ветром. По данным синоптиков, осадки должны заметно снизиться к 22 января. В Пермском крае сняли ограничение на проезд большегрузов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. «С 18:00 снято временное ограничение движения большегрузного транспорта на дорогах регионального значения Прикамья», — указано в telegram-канале ведомства. Запрет на проезд был введен 19 января. Причиной стали погодные условия. Регион накрыло продолжительным снегопадом и сильным ветром. По данным синоптиков, осадки должны заметно снизиться к 22 января. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям