В Перми автобус около школы сбил девочку

ДТП произошло на пешеходном переходе (архивное фото)
В Перми автобус сбил девочку на пешеходном переходе около Инженерной школы на улице Академика Веденеева. По данным полиции, 10-летний ребенок перебегал дорогу на красный свет светофора.
«Предварительно установлено, что она перебегала проезжую часть по пешеходному переходу на красный сигнал светофора. Девочку 2013 года рождения доставили в больницу», — цитирует 59.ru сообщение пресс-службы ГИБДД.
По факту ДТП проводится проверка. В минздраве сообщили, что школьница госпитализирована.
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