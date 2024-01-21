В Перми автобус около школы сбил девочку

ДТП произошло на пешеходном переходе (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми автобус сбил девочку на пешеходном переходе около Инженерной школы на улице Академика Веденеева. По данным полиции, 10-летний ребенок перебегал дорогу на красный свет светофора.

«Предварительно установлено, что она перебегала проезжую часть по пешеходному переходу на красный сигнал светофора. Девочку 2013 года рождения доставили в больницу», — цитирует 59.ru сообщение пресс-службы ГИБДД.

По факту ДТП проводится проверка. В минздраве сообщили, что школьница госпитализирована.