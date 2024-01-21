21 января 2024

В Перми автобус около школы сбил девочку

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг День защитника отечества. Пермь, пешеходный переход, пешеходы, движение, автобус, дорога
ДТП произошло на пешеходном переходе (архивное фото) Фото:

В Перми автобус сбил девочку на пешеходном переходе около Инженерной школы на улице Академика Веденеева. По данным полиции, 10-летний ребенок перебегал дорогу на красный свет светофора.

«Предварительно установлено, что она перебегала проезжую часть по пешеходному переходу на красный сигнал светофора. Девочку 2013 года рождения доставили в больницу», — цитирует 59.ru сообщение пресс-службы ГИБДД.

По факту ДТП проводится проверка. В минздраве сообщили, что школьница госпитализирована.

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В Перми автобус сбил девочку на пешеходном переходе около Инженерной школы на улице Академика Веденеева. По данным полиции, 10-летний ребенок перебегал дорогу на красный свет светофора. «Предварительно установлено, что она перебегала проезжую часть по пешеходному переходу на красный сигнал светофора. Девочку 2013 года рождения доставили в больницу», — цитирует 59.ru сообщение пресс-службы ГИБДД. По факту ДТП проводится проверка. В минздраве сообщили, что школьница госпитализирована.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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