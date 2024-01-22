Что известно о свердловчанине, чья дочь задохнулась в кроватке в Первоуральске

В Первоуральске отец накрыл ребенка одеялом, после чего он задохнулся
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Трагедия случилась в этом доме в Первоуральске
Трагедия случилась в этом доме в Первоуральске Фото:
новость из сюжета
В Первоуральске в кроватке задохнулся младенец

В Первоуральске пятимесячная девочка задохнулась, после того, как отец накрыл ее одеялом. По одной из версий, ребенок громко плакал, и мужчина пытался его так успокоить. Следственный комитет не нашел следов криминала в смерти ребенка, но пока идет проверка. Что известно о свердловчанине, чья дочь погибла в своей кроватке — в материале URA.RU.

  • Отцу малышки Александру около 35-40 лет, он уже успел отсидеть срок, рассказали соседи. Как пояснили URA.RU в полиции, мужчина ранее был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
  • Свердловчанина характеризуют как «чудовище». Соседи видели, как он бегал по городу с молотком и топором, заходил в магазины, где угрожал продавцам, охотился на школьников. Местные жители признаются, что боятся первоуральца.
  • В разговоре с корреспондентом URA.RU соседи отмечали, что у мужчины есть «фашистское» тату на ноге. Им он особенно гордился на 9 Мая, когда прогуливался по улицам.
  • Однажды Александру понравилась соседка, но девушка ему не ответила взаимностью. Тогда он попытался к ней вломиться.
  • У мужчины было множество девушек. По информации местных жителей, он находил женщин с двумя детьми и отбирал у них материнский капитал.
  • По словам одной из соседок, Александр насиловал бывшую супругу на глазах у ее ребенка, а потом выгонял мальчика на улицу. Ребенок мог просидеть целый день там.
  • Свою новую 24-летнюю избранницу Татьяну Александр бил, даже когда она была беременной. Из-за этого девушка часто попадала в больницу.
  • Соседи называли пару «неблагополучной семьей» и утверждали, что неоднократно жаловались в органы опеки. Но никакой реакции на это не последовало. Комиссия ПДН заявляет, что семья на учете не состояла, и обращений от местных жителей не поступало.
  • В день смерти пятимесячная девочка долго плакала. Чтобы успокоить ребенка, мужчина накрыл ее одеялом, но она задохнулась.
  • После трагедии родители прибежал к соседке-врачу. Они хотели, чтобы женщина помогла малышке, но было уже поздно. На место вызвали полицию и скорую помощь.
  • На данный момент следователи проводят проверку, по их информации, ребенок умер естественной смертью.
  • Отцу пока не предъявили обвинение.

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В Первоуральске пятимесячная девочка задохнулась, после того, как отец накрыл ее одеялом. По одной из версий, ребенок громко плакал, и мужчина пытался его так успокоить. Следственный комитет не нашел следов криминала в смерти ребенка, но пока идет проверка. Что известно о свердловчанине, чья дочь погибла в своей кроватке — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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