Что известно о свердловчанине, чья дочь задохнулась в кроватке в Первоуральске

В Первоуральске отец накрыл ребенка одеялом, после чего он задохнулся

22 января 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

Трагедия случилась в этом доме в Первоуральске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Первоуральске в кроватке задохнулся младенец В Первоуральске пятимесячная девочка задохнулась, после того, как отец накрыл ее одеялом. По одной из версий, ребенок громко плакал, и мужчина пытался его так успокоить. Следственный комитет не нашел следов криминала в смерти ребенка, но пока идет проверка. Что известно о свердловчанине, чья дочь погибла в своей кроватке — в материале URA.RU. Отцу малышки Александру около 35-40 лет, он уже успел отсидеть срок, рассказали соседи. Как пояснили URA.RU в полиции, мужчина ранее был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Свердловчанина характеризуют как «чудовище». Соседи видели, как он бегал по городу с молотком и топором, заходил в магазины, где угрожал продавцам, охотился на школьников. Местные жители признаются, что боятся первоуральца.

В разговоре с корреспондентом URA.RU соседи отмечали, что у мужчины есть «фашистское» тату на ноге. Им он особенно гордился на 9 Мая, когда прогуливался по улицам.

Однажды Александру понравилась соседка, но девушка ему не ответила взаимностью. Тогда он попытался к ней вломиться.

У мужчины было множество девушек. По информации местных жителей, он находил женщин с двумя детьми и отбирал у них материнский капитал.

По словам одной из соседок, Александр насиловал бывшую супругу на глазах у ее ребенка, а потом выгонял мальчика на улицу. Ребенок мог просидеть целый день там.

Свою новую 24-летнюю избранницу Татьяну Александр бил, даже когда она была беременной. Из-за этого девушка часто попадала в больницу.

Соседи называли пару «неблагополучной семьей» и утверждали, что неоднократно жаловались в органы опеки. Но никакой реакции на это не последовало. Комиссия ПДН заявляет, что семья на учете не состояла, и обращений от местных жителей не поступало.

В день смерти пятимесячная девочка долго плакала. Чтобы успокоить ребенка, мужчина накрыл ее одеялом, но она задохнулась.

После трагедии родители прибежал к соседке-врачу. Они хотели, чтобы женщина помогла малышке, но было уже поздно. На место вызвали полицию и скорую помощь.

На данный момент следователи проводят проверку, по их информации, ребенок умер естественной смертью.

Отцу пока не предъявили обвинение

В Первоуральске пятимесячная девочка задохнулась, после того, как отец накрыл ее одеялом. По одной из версий, ребенок громко плакал, и мужчина пытался его так успокоить. Следственный комитет не нашел следов криминала в смерти ребенка, но пока идет проверка. Что известно о свердловчанине, чья дочь погибла в своей кроватке — в материале URA.RU.