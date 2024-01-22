22 января 2024

Стартовал суд по делу об убийстве боксера в свердловском клубе «Джой»

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Боксера убили выстрелом из пистолета (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Каменске-Уральском в ночном клубе «Джой» убили боксера

В Каменске-Уральском (Свердловская область) начался суд по делу об убийстве боксера в ночном клубе «Джой». Уголовное дело будет рассматривать Красногорский районный суд Каменска-Уральского, сообщил URA.RU адвокат Роман Балдин.

«Сегодня было подготовительное заседание [по делу об убийстве в „Джой“]. В 15:00 будет отбор присяжных. Если состав будет собран, то начнутся судебные разбирательства», — пояснил Балдин. По его словам в суде присутствовала супруга погибшего. «Она держалась мужественно», — добавил защитник.

На скамье подсудимых двое — Олег Бабушкин и Сергей Мальцев. Их обвиняют в убийстве боксера, которое они совершили в августе 2023 года в ночном клубе «Джой». По версии следствия, на преступление они пошли после ссоры со спортсменом. Вторым потерпевшим является товарищ боксера. В ту ночь он пытался спасти друга, но обвиняемые избили его. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) начался суд по делу об убийстве боксера в ночном клубе «Джой». Уголовное дело будет рассматривать Красногорский районный суд Каменска-Уральского, сообщил URA.RU адвокат Роман Балдин. «Сегодня было подготовительное заседание [по делу об убийстве в „Джой“]. В 15:00 будет отбор присяжных. Если состав будет собран, то начнутся судебные разбирательства», — пояснил Балдин. По его словам в суде присутствовала супруга погибшего. «Она держалась мужественно», — добавил защитник. На скамье подсудимых двое — Олег Бабушкин и Сергей Мальцев. Их обвиняют в убийстве боксера, которое они совершили в августе 2023 года в ночном клубе «Джой». По версии следствия, на преступление они пошли после ссоры со спортсменом. Вторым потерпевшим является товарищ боксера. В ту ночь он пытался спасти друга, но обвиняемые избили его. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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