Стартовал суд по делу об убийстве боксера в свердловском клубе «Джой»

23 января 2024 в 13:19 Размер текста - 17 +

Боксера убили выстрелом из пистолета (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском в ночном клубе «Джой» убили боксера В Каменске-Уральском (Свердловская область) начался суд по делу об убийстве боксера в ночном клубе «Джой». Уголовное дело будет рассматривать Красногорский районный суд Каменска-Уральского, сообщил URA.RU адвокат Роман Балдин. «Сегодня было подготовительное заседание [по делу об убийстве в „Джой“]. В 15:00 будет отбор присяжных. Если состав будет собран, то начнутся судебные разбирательства», — пояснил Балдин. По его словам в суде присутствовала супруга погибшего. «Она держалась мужественно», — добавил защитник. На скамье подсудимых двое — Олег Бабушкин и Сергей Мальцев. Их обвиняют в убийстве боксера, которое они совершили в августе 2023 года в ночном клубе «Джой». По версии следствия, на преступление они пошли после ссоры со спортсменом. Вторым потерпевшим является товарищ боксера. В ту ночь он пытался спасти друга, но обвиняемые избили его. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

В Каменске-Уральском (Свердловская область) начался суд по делу об убийстве боксера в ночном клубе «Джой». Уголовное дело будет рассматривать Красногорский районный суд Каменска-Уральского, сообщил URA.RU адвокат Роман Балдин. «Сегодня было подготовительное заседание [по делу об убийстве в „Джой“]. В 15:00 будет отбор присяжных. Если состав будет собран, то начнутся судебные разбирательства», — пояснил Балдин. По его словам в суде присутствовала супруга погибшего. «Она держалась мужественно», — добавил защитник. На скамье подсудимых двое — Олег Бабушкин и Сергей Мальцев. Их обвиняют в убийстве боксера, которое они совершили в августе 2023 года в ночном клубе «Джой». По версии следствия, на преступление они пошли после ссоры со спортсменом. Вторым потерпевшим является товарищ боксера. В ту ночь он пытался спасти друга, но обвиняемые избили его. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.