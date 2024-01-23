В Челябинской области 92 мигранта ожидают принудительной отправки на родину. Видео

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Бунт мигрантов
Полицейские за день привлекли к ответственности 85 мигрантов Фото:

В Челябинской области 92 мигранта ожидают отправки на родину в центре временного содержания. Вскоре они будут выдворены за пределы РФ, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Только за один день привлечено к административной ответственности 85 нарушителей. В отношении одиннадцати иностранцев суды приняли решения об административном выдворении за пределы страны, в том числе восемь — в принудительном порядке. Еще 92 человека ожидают исполнения решения суда в центре временного содержания», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Там отметили, что в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» проводятся проверки гостиниц, общежитий, хостелов. За текущий год по факту нарушений в сфере миграции возбуждено 64 уголовных дела, судами принято 65 решений о выдворении мигрантов за пределы страны.

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В Челябинской области 92 мигранта ожидают отправки на родину в центре временного содержания. Вскоре они будут выдворены за пределы РФ, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Только за один день привлечено к административной ответственности 85 нарушителей. В отношении одиннадцати иностранцев суды приняли решения об административном выдворении за пределы страны, в том числе восемь — в принудительном порядке. Еще 92 человека ожидают исполнения решения суда в центре временного содержания», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Там отметили, что в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» проводятся проверки гостиниц, общежитий, хостелов. За текущий год по факту нарушений в сфере миграции возбуждено 64 уголовных дела, судами принято 65 решений о выдворении мигрантов за пределы страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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