Мэрия Перми продала недостроенный ТЦ в Мотовилихе за 70 млн

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Андрей Косилов. Челябинск, недострой около гостиницы малахит
Итоги аукциона по продаже недостроенного ТЦ подвели в мэрии Перми Фото:

Недостроенный торговый центр в Перми на улице Уинской, 2а перешел в собственность ООО «Строй-Инвест». Это следует из результатов аукциона, итоги которого подвели в мэрии. Соответствующий документ размещен на сайте администрации.

«Начальная цена недостроенного торгового центра по улице Уинской, 2а составляла 65,6 млн рублей. ООО „Строй-Инвест“ предложило за объект наибольшую цену в 70,8 млн рублей», — говорится в протоколе результатов аукциона.

На ТЦ претендовали шесть покупателей: ООО «Юговский комбинат молочных продуктов», ООО «ЭкоИнвест», ИП Лапшин Алексей Игоревич, Александр Деменев, Андрей Шкловский и победитель аукциона ООО «Строй-Инвест». По данным «Коммерсант-Прикамье», компания-победитель принадлежит близкому к пермским властям медиахолдингу «Магма» Андрея Творогова. В беседе с изданием Творогов подтвердил, что именно его компания выиграла аукцион. Компания планирует достроить здание и перепрофилировать его.

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Недостроенный торговый центр в Перми на улице Уинской, 2а перешел в собственность ООО «Строй-Инвест». Это следует из результатов аукциона, итоги которого подвели в мэрии. Соответствующий документ размещен на сайте администрации. «Начальная цена недостроенного торгового центра по улице Уинской, 2а составляла 65,6 млн рублей. ООО „Строй-Инвест“ предложило за объект наибольшую цену в 70,8 млн рублей», — говорится в протоколе результатов аукциона. На ТЦ претендовали шесть покупателей: ООО «Юговский комбинат молочных продуктов», ООО «ЭкоИнвест», ИП Лапшин Алексей Игоревич, Александр Деменев, Андрей Шкловский и победитель аукциона ООО «Строй-Инвест». По данным «Коммерсант-Прикамье», компания-победитель принадлежит близкому к пермским властям медиахолдингу «Магма» Андрея Творогова. В беседе с изданием Творогов подтвердил, что именно его компания выиграла аукцион. Компания планирует достроить здание и перепрофилировать его.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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