23 января 2024

В зоне СВО погиб пермский военнослужащий Исупов

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Прощание с Тимофеем Шадриным. Свердловская область, Первоуральск, гвоздики, скорбь, цветы, утрата, память
Прощание с бойцом пройдет 25 января Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На спецоперации погиб солдат из Губахи (Пермский край) Андрей Исупов. Об этом сообщила мэрия города.

«Из военкомата пришло извещение о гибели Андрея Исупова. Выражаем соболезнования семье. Мы скорбим вместе с вами», — написано на странице администрации Губахи в соцсети «ВКонтакте».

Церемония прощания с прикамским военнослужащим состоится 25 января. Она начнется в 10:00 во дворце культуры «Энергетик» по проспекту Ленина, 28.

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На спецоперации погиб солдат из Губахи (Пермский край) Андрей Исупов. Об этом сообщила мэрия города. «Из военкомата пришло извещение о гибели Андрея Исупова. Выражаем соболезнования семье. Мы скорбим вместе с вами», — написано на странице администрации Губахи в соцсети «ВКонтакте». Церемония прощания с прикамским военнослужащим состоится 25 января. Она начнется в 10:00 во дворце культуры «Энергетик» по проспекту Ленина, 28.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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