Общество В зоне СВО погиб пермский военнослужащий Исупов 24 января 2024 в 01:41 Размер текста - 17 + Прощание с бойцом пройдет 25 января Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На спецоперации погиб солдат из Губахи (Пермский край) Андрей Исупов. Об этом сообщила мэрия города. «Из военкомата пришло извещение о гибели Андрея Исупова. Выражаем соболезнования семье. Мы скорбим вместе с вами», — написано на странице администрации Губахи в соцсети «ВКонтакте». Церемония прощания с прикамским военнослужащим состоится 25 января. Она начнется в 10:00 во дворце культуры «Энергетик» по проспекту Ленина, 28. На спецоперации погиб солдат из Губахи (Пермский край) Андрей Исупов. Об этом сообщила мэрия города. «Из военкомата пришло извещение о гибели Андрея Исупова. Выражаем соболезнования семье. Мы скорбим вместе с вами», — написано на странице администрации Губахи в соцсети «ВКонтакте». Церемония прощания с прикамским военнослужащим состоится 25 января. Она начнется в 10:00 во дворце культуры «Энергетик» по проспекту Ленина, 28. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям