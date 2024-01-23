В зоне СВО погиб пермский военнослужащий Исупов

Прощание с бойцом пройдет 25 января
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На спецоперации погиб солдат из Губахи (Пермский край) Андрей Исупов. Об этом сообщила мэрия города.
«Из военкомата пришло извещение о гибели Андрея Исупова. Выражаем соболезнования семье. Мы скорбим вместе с вами», — написано на странице администрации Губахи в соцсети «ВКонтакте».
Церемония прощания с прикамским военнослужащим состоится 25 января. Она начнется в 10:00 во дворце культуры «Энергетик» по проспекту Ленина, 28.
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