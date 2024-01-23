Политика Выборы В пермском ГУФСИН начали готовиться к выборам президента 24 января 2024 в 13:55 Размер текста - 17 + Выборы президента пройдут в марте Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Сотрудники системы исполнения наказаний в Пермском крае начали подготовку к проведению голосования на выборах президента России. В территориальных филиалах уголовно-исполнительной инспекции, кроме прочего, проводят дополнительный антитеррористический инструктаж, сообщили в ГУФСИН по Пермскому краю. «Представители Очерского межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции приняли участие в первом заседании межведомственной рабочей группы по вопросам подготовки и проведения избирательной кампании и выборов Президента РФ. С участниками заседания был проведен инструктаж по выявлению признаков подготовки террористических актов, а также действиям при угрозе совершения террористических актов и ликвидации их последствий», — говорится на сайте ведомства. Уголовно-исполнительная инспекция ведет учет осужденных к наказанию в виде ограничения свободы, осуществляет надзор за ними. Перед сотрудниками ГУФСИН и избиркомов сейчас стоят задачи по составлению списков избирателей, подготовки к проведению агитации и другие. Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта. Сотрудники системы исполнения наказаний в Пермском крае начали подготовку к проведению голосования на выборах президента России. В территориальных филиалах уголовно-исполнительной инспекции, кроме прочего, проводят дополнительный антитеррористический инструктаж, сообщили в ГУФСИН по Пермскому краю. «Представители Очерского межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции приняли участие в первом заседании межведомственной рабочей группы по вопросам подготовки и проведения избирательной кампании и выборов Президента РФ. С участниками заседания был проведен инструктаж по выявлению признаков подготовки террористических актов, а также действиям при угрозе совершения террористических актов и ликвидации их последствий», — говорится на сайте ведомства. Уголовно-исполнительная инспекция ведет учет осужденных к наказанию в виде ограничения свободы, осуществляет надзор за ними. Перед сотрудниками ГУФСИН и избиркомов сейчас стоят задачи по составлению списков избирателей, подготовки к проведению агитации и другие. Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям