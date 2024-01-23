23 января 2024

В пермском ГУФСИН начали готовиться к выборам президента

© Служба новостей «URA.RU»
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Экстерриториальный избирательный участок выборов депутатов законодательных органов ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей. ул.Борчанинова 8. Пермь, выборы, голосование, урны для голосования
Выборы президента пройдут в марте Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Сотрудники системы исполнения наказаний в Пермском крае начали подготовку к проведению голосования на выборах президента России. В территориальных филиалах уголовно-исполнительной инспекции, кроме прочего, проводят дополнительный антитеррористический инструктаж, сообщили в ГУФСИН по Пермскому краю.

«Представители Очерского межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции приняли участие в первом заседании межведомственной рабочей группы по вопросам подготовки и проведения избирательной кампании и выборов Президента РФ. С участниками заседания был проведен инструктаж по выявлению признаков подготовки террористических актов, а также действиям при угрозе совершения террористических актов и ликвидации их последствий», — говорится на сайте ведомства.

Уголовно-исполнительная инспекция ведет учет осужденных к наказанию в виде ограничения свободы, осуществляет надзор за ними. Перед сотрудниками ГУФСИН и избиркомов сейчас стоят задачи по составлению списков избирателей, подготовки к проведению агитации и другие. Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта.

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Сотрудники системы исполнения наказаний в Пермском крае начали подготовку к проведению голосования на выборах президента России. В территориальных филиалах уголовно-исполнительной инспекции, кроме прочего, проводят дополнительный антитеррористический инструктаж, сообщили в ГУФСИН по Пермскому краю. «Представители Очерского межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции приняли участие в первом заседании межведомственной рабочей группы по вопросам подготовки и проведения избирательной кампании и выборов Президента РФ. С участниками заседания был проведен инструктаж по выявлению признаков подготовки террористических актов, а также действиям при угрозе совершения террористических актов и ликвидации их последствий», — говорится на сайте ведомства. Уголовно-исполнительная инспекция ведет учет осужденных к наказанию в виде ограничения свободы, осуществляет надзор за ними. Перед сотрудниками ГУФСИН и избиркомов сейчас стоят задачи по составлению списков избирателей, подготовки к проведению агитации и другие. Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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