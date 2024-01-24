Инфляция в Свердловской области сохраняет низкое значение

Годовая инфляция в декабре 2023 года в Свердловской области не изменилась и осталась на уровне 7,27%, что ниже, чем средний уровень по России в целом. Об этом сообщает Банк России, комментируя инфляционные итоги регионов страны.
«Годовая инфляция в Свердловской области в декабре 2023 года по сравнению с ноябрем не изменилась и осталась на уровне 7,27%. Это выше, чем по Уральскому федеральному округу (6,36%), но ниже, чем по России в целом (7,42%). С одной стороны, под влиянием высокого спроса и повышения издержек производителей и поставщиков ускорился годовой рост цен на товары», — сообщают аналитики Банка России. Уточняется, что из-за расширения предложения и эффекта высокой базы предыдущего года рост цен на услуги замедлился.
В декабре в регионе был ощутимый рост на продовольственные товары из-за нехватки рабочей силы. Высокий спрос также позволил организациям переносить эти издержки в цены готовой продукции, также на стоимость повлияло сохранение неблагоприятной эпизоотической ситуации в регионах-поставщиках. Из-за этого свердловчане заметили рос цен на яйца, курицу и сливочное масло.
В Свердловской области в декабре цены на непродовольственные товары были выше на 6,18%, чем годом ранее, в ноябре — на 5,65%. Высокий спрос позволил поставщикам продолжить переносить рост издержек от ослабления рубля.
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