В ХМАО ПФР оставил многодетную мать без пособия на ребенка

В ПФР не заметили Фото: Илья Московец © URA.RU

В региональном отделении пенсионного фонда по ХМАО необоснованно отказали многодетной матери в начислении пособия за ребенка. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре.

«Решением регионального отделения Фонда пенсионного и социального страхования России многодетной матери отказано в назначении ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. Отказ обоснован отсутствием полных сведений о находящихся у заявительницы на иждивении детях. Между тем региональным отделением Фонда не приняты во внимание приложенные к заявлению копии свидетельств о рождении троих несовершеннолетних детей», — сообщили в ведомстве.

Для решения проблемы жительницы ХМАО прокуратура инициировала судебное разбирательство. «Решением суда требования прокуратуры удовлетворены. Благодаря вмешательству надзорного ведомства многодетной матери назначена ежемесячная денежная выплата на несовершеннолетнего ребенка», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мать пятерых детей оставили без пособия. Агентство социального благополучия населения отказало матери пятерых детей из Белоярского в выплатах из-за отсутствия справки о совместном проживании.