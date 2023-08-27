27 августа 2023
26 августа 2023

В ХМАО ПФР оставил многодетную мать без пособия на ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, парковка для инвалидов, пфр, пенсия
В ПФР не заметили Фото:

В региональном отделении пенсионного фонда по ХМАО необоснованно отказали многодетной матери в начислении пособия за ребенка. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре.

«Решением регионального отделения Фонда пенсионного и социального страхования России многодетной матери отказано в назначении ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. Отказ обоснован отсутствием полных сведений о находящихся у заявительницы на иждивении детях. Между тем региональным отделением Фонда не приняты во внимание приложенные к заявлению копии свидетельств о рождении троих несовершеннолетних детей», — сообщили в ведомстве.

Для решения проблемы жительницы ХМАО прокуратура инициировала судебное разбирательство. «Решением суда требования прокуратуры удовлетворены. Благодаря вмешательству надзорного ведомства многодетной матери назначена ежемесячная денежная выплата на несовершеннолетнего ребенка», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мать пятерых детей оставили без пособия. Агентство социального благополучия населения отказало матери пятерых детей из Белоярского в выплатах из-за отсутствия справки о совместном проживании.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В региональном отделении пенсионного фонда по ХМАО необоснованно отказали многодетной матери в начислении пособия за ребенка. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре. «Решением регионального отделения Фонда пенсионного и социального страхования России многодетной матери отказано в назначении ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. Отказ обоснован отсутствием полных сведений о находящихся у заявительницы на иждивении детях. Между тем региональным отделением Фонда не приняты во внимание приложенные к заявлению копии свидетельств о рождении троих несовершеннолетних детей», — сообщили в ведомстве. Для решения проблемы жительницы ХМАО прокуратура инициировала судебное разбирательство. «Решением суда требования прокуратуры удовлетворены. Благодаря вмешательству надзорного ведомства многодетной матери назначена ежемесячная денежная выплата на несовершеннолетнего ребенка», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мать пятерых детей оставили без пособия. Агентство социального благополучия населения отказало матери пятерых детей из Белоярского в выплатах из-за отсутствия справки о совместном проживании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...