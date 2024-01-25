В конфликтующей с жителями элитного поселка челябинской компании прошли обыски

Сразу в двух офисах компании «Служба эксплуатации» («СЭ») в Челябинске и Сосновском районе силовики провели обыски. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления СКР по региону, следователи провели выемку документов по возбужденному в декабре 2023 года уголовному делу.
«Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ, возбуждено 18 декабря 2023 года. По предварительным данным, установлено, что неустановленные лица, в том числе из числа руководителей компании, оказывали услуги водоснабжения, не отвечающие требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей», — сообщили URA.RU в СКР.
Без воды семья Жеребиных в поселке «Европейский» в Красном поле живет с 20 ноября. В СКР отметили, что холодной воды нет до сих пор. И это несмотря на решение райсуда. Сергей Жеребин уточнил, что через три дня после отключения зампрокурора района Ирина Климкова вместе с аварийной бригадой выезжала на место. Специалисты нашли в колодце свернутый вентиль и подали воду, которая вновь пропала через полтора часа. Это случилось после визита к месту установки вентиля представителей «Первой Буровой компании». Как потом в полиции пояснила юрист выступающей управляющей компанией «СЭ» (УК), фирма обслуживает водопровод. Вину со сломанным вентилем в суде директор УК Аделина Гашкова переложила на «неизвестных людей, прикрывшихся корочками прокуратуры».
Острая фаза конфликта началась 21 ноября. Жеребиных, вернувшихся вечером с работы вместе с семилетним ребенком, не пустили к своему дому. Проехать удалось лишь в присутствии полицейских, которым Гашкова заявила, что путь заблокирован в связи с расторжением семьей договора на обслуживание общепоселкового имущества. С тех пор Жеребины добираются до коттеджа с помощью соседей, воду берут у них же.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к Гашковой, которая узнав, кто звонит, бросила трубку. На письмо, отправленное по указанному на сайте «Европейского» электронному адресу, ответа также не поступило. Гендиректор компании-застройщика поселка ООО СК «МегаСтрой» Андрей Шлотгауэр, выступавший до 18 января соучредителем «СЭ», ответил, но сказал, что про возбуждение уголовного дела ничего не знает.
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