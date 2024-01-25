В конфликтующей с жителями элитного поселка челябинской компании прошли обыски

25 января 2024 в 17:01 Размер текста - 17 +

Выемка документов прошла в рамках уголовного дела о небезопасных услугах Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сразу в двух офисах компании «Служба эксплуатации» («СЭ») в Челябинске и Сосновском районе силовики провели обыски. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления СКР по региону, следователи провели выемку документов по возбужденному в декабре 2023 года уголовному делу. «Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ, возбуждено 18 декабря 2023 года. По предварительным данным, установлено, что неустановленные лица, в том числе из числа руководителей компании, оказывали услуги водоснабжения, не отвечающие требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей», — сообщили URA.RU в СКР. Без воды семья Жеребиных в поселке «Европейский» в Красном поле живет с 20 ноября. В СКР отметили, что холодной воды нет до сих пор. И это несмотря на решение райсуда. Сергей Жеребин уточнил, что через три дня после отключения зампрокурора района Ирина Климкова вместе с аварийной бригадой выезжала на место. Специалисты нашли в колодце свернутый вентиль и подали воду, которая вновь пропала через полтора часа. Это случилось после визита к месту установки вентиля представителей «Первой Буровой компании». Как потом в полиции пояснила юрист выступающей управляющей компанией «СЭ» (УК), фирма обслуживает водопровод. Вину со сломанным вентилем в суде директор УК Аделина Гашкова переложила на «неизвестных людей, прикрывшихся корочками прокуратуры». Острая фаза конфликта началась 21 ноября. Жеребиных, вернувшихся вечером с работы вместе с семилетним ребенком, не пустили к своему дому. Проехать удалось лишь в присутствии полицейских, которым Гашкова заявила, что путь заблокирован в связи с расторжением семьей договора на обслуживание общепоселкового имущества. С тех пор Жеребины добираются до коттеджа с помощью соседей, воду берут у них же. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к Гашковой, которая узнав, кто звонит, бросила трубку. На письмо, отправленное по указанному на сайте «Европейского» электронному адресу, ответа также не поступило. Гендиректор компании-застройщика поселка ООО СК «МегаСтрой» Андрей Шлотгауэр, выступавший до 18 января соучредителем «СЭ», ответил, но сказал, что про возбуждение уголовного дела ничего не знает. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сразу в двух офисах компании «Служба эксплуатации» («СЭ») в Челябинске и Сосновском районе силовики провели обыски. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления СКР по региону, следователи провели выемку документов по возбужденному в декабре 2023 года уголовному делу. «Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ, возбуждено 18 декабря 2023 года. По предварительным данным, установлено, что неустановленные лица, в том числе из числа руководителей компании, оказывали услуги водоснабжения, не отвечающие требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей», — сообщили URA.RU в СКР. Без воды семья Жеребиных в поселке «Европейский» в Красном поле живет с 20 ноября. В СКР отметили, что холодной воды нет до сих пор. И это несмотря на решение райсуда. Сергей Жеребин уточнил, что через три дня после отключения зампрокурора района Ирина Климкова вместе с аварийной бригадой выезжала на место. Специалисты нашли в колодце свернутый вентиль и подали воду, которая вновь пропала через полтора часа. Это случилось после визита к месту установки вентиля представителей «Первой Буровой компании». Как потом в полиции пояснила юрист выступающей управляющей компанией «СЭ» (УК), фирма обслуживает водопровод. Вину со сломанным вентилем в суде директор УК Аделина Гашкова переложила на «неизвестных людей, прикрывшихся корочками прокуратуры». Острая фаза конфликта началась 21 ноября. Жеребиных, вернувшихся вечером с работы вместе с семилетним ребенком, не пустили к своему дому. Проехать удалось лишь в присутствии полицейских, которым Гашкова заявила, что путь заблокирован в связи с расторжением семьей договора на обслуживание общепоселкового имущества. С тех пор Жеребины добираются до коттеджа с помощью соседей, воду берут у них же. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к Гашковой, которая узнав, кто звонит, бросила трубку. На письмо, отправленное по указанному на сайте «Европейского» электронному адресу, ответа также не поступило. Гендиректор компании-застройщика поселка ООО СК «МегаСтрой» Андрей Шлотгауэр, выступавший до 18 января соучредителем «СЭ», ответил, но сказал, что про возбуждение уголовного дела ничего не знает.