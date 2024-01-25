Владельцы бургерной «А ты где?» запустили семейный ресторан в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге открыли ресторан «Ива»

26 января 2024 в 09:39 Размер текста - 17 +

Заведение рассчитано на 115 посадочных мест Фото предоставлено владельцами заведения Владельцы бара «Сплетни» и бургерной «А ты где?» открыли двухэтажный семейный ресторан «Ива» в Екатеринбурге. Он расположился в ЖК «Свобода Residence» и имеет отдельный вход для жителей дома. Об этом URA.RU рассказали представители заведения. «„Ива“ — это про классические русскую и европейскую кухни в их лучшем исполнении. Про простые, понятные и настоящие вкусы. Про современное прочтение культурных традиций и уважение к большому и маленькому гостю», — пояснили основатели заведения. Интерьером занималась дизайн-студия Rim VIII во главе с Григорием Заславским, который оформлял десятки крупных заведений в городах России, а в Екатеринбурге в их числе были рестораны «Гастроли», Custo, «Итальянцы», Bukowski Grill, «Высота» и другие. Акцент на первом этаже сделали на большой барной стойке с росписью художницы и лестнице с позолоченными перилами. «Она привлекает внимание гостей еще с улицы, заигрывая с их любопытством, а в сочетании с вывеской „Ива“ создает образы уютного, доброго ресторана. А гостей постарше отправляют в советские воспоминания о веселой вечеринке из фильма „Бриллиантовая рука“», — отметил Заславский. На втором этаже посетители найдут площадку, где можно проводить гастро-шоу с приглашенными шефами или кулинарные мероприятия выходного дня. В «Иве» также есть детская комната, где за малышами будет приглядывать няня. Заведение рассчитано на 115 посадочных мест. Бренд-шефом ресторана стал Аркадий Кузеванов, который ставил меню в загородном комплексе «Белая лошадь». Также жители «Свобода Residence» смогут заказывать еду из ресторана прямо до двери квартиры. «В ЖК пространства оборудовали так, чтобы работа заведений не мешала жителям дома. Для этого интегрировали отдельную вентиляцию, жироуловители и другие решения, которые превращают работу заведения во благо для горожан, а не повод для конфликтов», — заявила заместитель директора по строительству «Атомстройкомплекса» Надежда Абакумова. Фото предоставлено владельцами заведения Фото предоставлено владельцами заведения Фото предоставлено владельцами заведения Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Владельцы бара «Сплетни» и бургерной «А ты где?» открыли двухэтажный семейный ресторан «Ива» в Екатеринбурге. Он расположился в ЖК «Свобода Residence» и имеет отдельный вход для жителей дома. Об этом URA.RU рассказали представители заведения. «„Ива“ — это про классические русскую и европейскую кухни в их лучшем исполнении. Про простые, понятные и настоящие вкусы. Про современное прочтение культурных традиций и уважение к большому и маленькому гостю», — пояснили основатели заведения. Интерьером занималась дизайн-студия Rim VIII во главе с Григорием Заславским, который оформлял десятки крупных заведений в городах России, а в Екатеринбурге в их числе были рестораны «Гастроли», Custo, «Итальянцы», Bukowski Grill, «Высота» и другие. Акцент на первом этаже сделали на большой барной стойке с росписью художницы и лестнице с позолоченными перилами. «Она привлекает внимание гостей еще с улицы, заигрывая с их любопытством, а в сочетании с вывеской „Ива“ создает образы уютного, доброго ресторана. А гостей постарше отправляют в советские воспоминания о веселой вечеринке из фильма „Бриллиантовая рука“», — отметил Заславский. На втором этаже посетители найдут площадку, где можно проводить гастро-шоу с приглашенными шефами или кулинарные мероприятия выходного дня. В «Иве» также есть детская комната, где за малышами будет приглядывать няня. Заведение рассчитано на 115 посадочных мест. Бренд-шефом ресторана стал Аркадий Кузеванов, который ставил меню в загородном комплексе «Белая лошадь». Также жители «Свобода Residence» смогут заказывать еду из ресторана прямо до двери квартиры. «В ЖК пространства оборудовали так, чтобы работа заведений не мешала жителям дома. Для этого интегрировали отдельную вентиляцию, жироуловители и другие решения, которые превращают работу заведения во благо для горожан, а не повод для конфликтов», — заявила заместитель директора по строительству «Атомстройкомплекса» Надежда Абакумова.