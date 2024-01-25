Жители нашли свалку возле леса (архивное фото)
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) нашли несанкционированную свалку с костями крупного рогатого скота. Фотографиями жители поделились в соцсетях.
«Возле леса обнаружили несанкционированную свалку. Что за безобразие? Кто-то по-тихому выбрасывает останки крупных животных», — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил», ссылаясь на жителей.
Свалка находится возле овощехранилища на Кедре. Корреспондент URA.RU отправил запрос в управление Роспотребнадзора по Свердловской области. Ответ ожидается.
Свалка находится возле леса
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