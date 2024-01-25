Общество В Нижнем Тагиле нашли свалку с костями животных. Фото 26 января 2024 в 10:29 Размер текста - 17 + Жители нашли свалку возле леса (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) нашли несанкционированную свалку с костями крупного рогатого скота. Фотографиями жители поделились в соцсетях. «Возле леса обнаружили несанкционированную свалку. Что за безобразие? Кто-то по-тихому выбрасывает останки крупных животных», — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил», ссылаясь на жителей. Свалка находится возле овощехранилища на Кедре. Корреспондент URA.RU отправил запрос в управление Роспотребнадзора по Свердловской области. Ответ ожидается. Свалка находится возле леса Фото: telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» [https://t.me/incident_tagil] В Нижнем Тагиле (Свердловская область) нашли несанкционированную свалку с костями крупного рогатого скота. Фотографиями жители поделились в соцсетях. «Возле леса обнаружили несанкционированную свалку. Что за безобразие? Кто-то по-тихому выбрасывает останки крупных животных», — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил», ссылаясь на жителей. Свалка находится возле овощехранилища на Кедре. Корреспондент URA.RU отправил запрос в управление Роспотребнадзора по Свердловской области. Ответ ожидается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям