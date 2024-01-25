25 января 2024

В Нижнем Тагиле нашли свалку с костями животных. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур в лесничество по заготовке новогодних елей. Свердловская область, Первоуральск, снег, зима, лес, природа, средний урал
Жители нашли свалку возле леса (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) нашли несанкционированную свалку с костями крупного рогатого скота. Фотографиями жители поделились в соцсетях.

«Возле леса обнаружили несанкционированную свалку. Что за безобразие? Кто-то по-тихому выбрасывает останки крупных животных», — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил», ссылаясь на жителей.

Свалка находится возле овощехранилища на Кедре. Корреспондент URA.RU отправил запрос в управление Роспотребнадзора по Свердловской области. Ответ ожидается.

Свалка находится возле леса
Свалка находится возле леса
Фото:

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) нашли несанкционированную свалку с костями крупного рогатого скота. Фотографиями жители поделились в соцсетях. «Возле леса обнаружили несанкционированную свалку. Что за безобразие? Кто-то по-тихому выбрасывает останки крупных животных», — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил», ссылаясь на жителей. Свалка находится возле овощехранилища на Кедре. Корреспондент URA.RU отправил запрос в управление Роспотребнадзора по Свердловской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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