В Пермском крае втрое выросло число заявлений о признании предприятий банкротами

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В 2023 году в арбитражный суд поступило более тысячи заявлений о признании банкротами юрлиц Фото:

В 2023 году в Арбитражный суд Пермского края поступило более тысячи заявлений о признании банкротами юридических лиц. Это в три раза больше, чем в 2022 году.

«В 2023 году было подано 1091 исковое заявление о признании банкротами различных юрлиц. Это в три раза больше, чем в 2022 году. Рост числа исков мы связываем с мораторием, который действовал в 2022 году, запрещая возбуждать дела о банкротстве в отношении некоторых категорий должников. Видимо, многие кредиторы ждали своего часа», — рассказала на брифинге заместитель председателя Арбитражного суда Пермского края Наталья Субботина.

В прошлом году арбитражный суд края рассмотрел более 94 тысяч дел. Из них более 54,4 тысяч — это дела о банкротстве. Около 7 тысяч жителей региона направили в суд исковые заявления о самобанкротстве. Средняя нагрузка на одного судью составила 161 дело.

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В 2023 году в Арбитражный суд Пермского края поступило более тысячи заявлений о признании банкротами юридических лиц. Это в три раза больше, чем в 2022 году. «В 2023 году было подано 1091 исковое заявление о признании банкротами различных юрлиц. Это в три раза больше, чем в 2022 году. Рост числа исков мы связываем с мораторием, который действовал в 2022 году, запрещая возбуждать дела о банкротстве в отношении некоторых категорий должников. Видимо, многие кредиторы ждали своего часа», — рассказала на брифинге заместитель председателя Арбитражного суда Пермского края Наталья Субботина. В прошлом году арбитражный суд края рассмотрел более 94 тысяч дел. Из них более 54,4 тысяч — это дела о банкротстве. Около 7 тысяч жителей региона направили в суд исковые заявления о самобанкротстве. Средняя нагрузка на одного судью составила 161 дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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