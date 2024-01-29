В Пермском крае втрое выросло число заявлений о признании предприятий банкротами

В 2023 году в арбитражный суд поступило более тысячи заявлений о признании банкротами юрлиц Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В 2023 году в Арбитражный суд Пермского края поступило более тысячи заявлений о признании банкротами юридических лиц. Это в три раза больше, чем в 2022 году.

«В 2023 году было подано 1091 исковое заявление о признании банкротами различных юрлиц. Это в три раза больше, чем в 2022 году. Рост числа исков мы связываем с мораторием, который действовал в 2022 году, запрещая возбуждать дела о банкротстве в отношении некоторых категорий должников. Видимо, многие кредиторы ждали своего часа», — рассказала на брифинге заместитель председателя Арбитражного суда Пермского края Наталья Субботина.

В прошлом году арбитражный суд края рассмотрел более 94 тысяч дел. Из них более 54,4 тысяч — это дела о банкротстве. Около 7 тысяч жителей региона направили в суд исковые заявления о самобанкротстве. Средняя нагрузка на одного судью составила 161 дело.