В Перми главу фракции ЛДПР атаковали мошенники

Лидера ЛДПР в пермском заксобрании Постникова пытались обмануть мошенники

30 января 2024 в 11:29 Размер текста - 17 +

Олег Постников быстро сообразил, с кем имеет дело Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Лидер фракции ЛДПР в заксобрании Пермского края Олег Постников столкнулся с телефонными мошенниками. Злоумышленник рассказал политику историю, что якобы зарегистрированный на Постникова автомобиль после аварии скрылся с места ДТП. Как сообщил сам депутат в соцсетях, он сразу понял, что имеет дело с мошенником. «Столкнулся с неожиданным звонком — меня обвинили в том, что автомобиль, якобы зарегистрированный на меня, совершил ДТП и скрылся с места аварии. Мошенник пытался узнать у меня максимум информации по моей машине и персональных данных. Но я сразу догадался к чему идет разговор, дело в том, что этим автомобилем я владел 10 лет назад и меньше года», — написал Постников в Telegram. Политик предполагает, что мошенники получили доступ к базе автомобилей, зарегистрированных в 2013 году. Поэтому их владельцам могут поступать странные звонки.

Лидер фракции ЛДПР в заксобрании Пермского края Олег Постников столкнулся с телефонными мошенниками. Злоумышленник рассказал политику историю, что якобы зарегистрированный на Постникова автомобиль после аварии скрылся с места ДТП. Как сообщил сам депутат в соцсетях, он сразу понял, что имеет дело с мошенником. «Столкнулся с неожиданным звонком — меня обвинили в том, что автомобиль, якобы зарегистрированный на меня, совершил ДТП и скрылся с места аварии. Мошенник пытался узнать у меня максимум информации по моей машине и персональных данных. Но я сразу догадался к чему идет разговор, дело в том, что этим автомобилем я владел 10 лет назад и меньше года», — написал Постников в Telegram. Политик предполагает, что мошенники получили доступ к базе автомобилей, зарегистрированных в 2013 году. Поэтому их владельцам могут поступать странные звонки.