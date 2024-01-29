29 января 2024

В Перми главу фракции ЛДПР атаковали мошенники

Лидера ЛДПР в пермском заксобрании Постникова пытались обмануть мошенники
© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края, постников олег
Олег Постников быстро сообразил, с кем имеет дело Фото:

Лидер фракции ЛДПР в заксобрании Пермского края Олег Постников столкнулся с телефонными мошенниками. Злоумышленник рассказал политику историю, что якобы зарегистрированный на Постникова автомобиль после аварии скрылся с места ДТП. Как сообщил сам депутат в соцсетях, он сразу понял, что имеет дело с мошенником.

«Столкнулся с неожиданным звонком — меня обвинили в том, что автомобиль, якобы зарегистрированный на меня, совершил ДТП и скрылся с места аварии. Мошенник пытался узнать у меня максимум информации по моей машине и персональных данных. Но я сразу догадался к чему идет разговор, дело в том, что этим автомобилем я владел 10 лет назад и меньше года», — написал Постников в Telegram.

Политик предполагает, что мошенники получили доступ к базе автомобилей, зарегистрированных в 2013 году. Поэтому их владельцам могут поступать странные звонки.

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Лидер фракции ЛДПР в заксобрании Пермского края Олег Постников столкнулся с телефонными мошенниками. Злоумышленник рассказал политику историю, что якобы зарегистрированный на Постникова автомобиль после аварии скрылся с места ДТП. Как сообщил сам депутат в соцсетях, он сразу понял, что имеет дело с мошенником. «Столкнулся с неожиданным звонком — меня обвинили в том, что автомобиль, якобы зарегистрированный на меня, совершил ДТП и скрылся с места аварии. Мошенник пытался узнать у меня максимум информации по моей машине и персональных данных. Но я сразу догадался к чему идет разговор, дело в том, что этим автомобилем я владел 10 лет назад и меньше года», — написал Постников в Telegram. Политик предполагает, что мошенники получили доступ к базе автомобилей, зарегистрированных в 2013 году. Поэтому их владельцам могут поступать странные звонки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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