Директор пермского ТЮЗа сохранил пост после смены собственника

30 января 2024 в 12:10 Размер текста - 17 +

ТЮЗ сменил учредителя, но не директора Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Директор Пермского театра юного зрителя Артем Агеев возглавил его после смены учредителя. Театр с нового года перешел из собственности мэрии в подчинение краевых властей, и Агеев возглавил уже краевой театр. «Бывший директор МАУК „Пермский театр юного зрителя“ Артем Агеев назначен директором нового учреждения — ГКБУК „Пермский ТЮЗ“. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 29 января», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на данные базы «СПАРК-Интерфакс». Артем Агеев был назначен директором ТЮЗа в 2017 году. До этого был помощником художественного руководителя по труппе. На сцене в качестве актера выступал с 1993 по 2005 годы. Весной 2023 года именно он после скандала с мэрией Перми попросил губернатора края Дмитрий Махонина забрать театр в подчинение региональных властей. В итоге было принято решение о смене учредителя с 1 января 2024 года.

Директор Пермского театра юного зрителя Артем Агеев возглавил его после смены учредителя. Театр с нового года перешел из собственности мэрии в подчинение краевых властей, и Агеев возглавил уже краевой театр. «Бывший директор МАУК „Пермский театр юного зрителя“ Артем Агеев назначен директором нового учреждения — ГКБУК „Пермский ТЮЗ“. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 29 января», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на данные базы «СПАРК-Интерфакс». Артем Агеев был назначен директором ТЮЗа в 2017 году. До этого был помощником художественного руководителя по труппе. На сцене в качестве актера выступал с 1993 по 2005 годы. Весной 2023 года именно он после скандала с мэрией Перми попросил губернатора края Дмитрий Махонина забрать театр в подчинение региональных властей. В итоге было принято решение о смене учредителя с 1 января 2024 года.