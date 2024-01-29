29 января 2024

Директор пермского ТЮЗа сохранил пост после смены собственника

© Служба новостей «URA.RU»
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Театр юного зриятеля, тюз пермь, тюз, Часы на здании
ТЮЗ сменил учредителя, но не директора Фото:

Директор Пермского театра юного зрителя Артем Агеев возглавил его после смены учредителя. Театр с нового года перешел из собственности мэрии в подчинение краевых властей, и Агеев возглавил уже краевой театр.

«Бывший директор МАУК „Пермский театр юного зрителя“ Артем Агеев назначен директором нового учреждения — ГКБУК „Пермский ТЮЗ“. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 29 января», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на данные базы «СПАРК-Интерфакс».

Артем Агеев был назначен директором ТЮЗа в 2017 году. До этого был помощником художественного руководителя по труппе. На сцене в качестве актера выступал с 1993 по 2005 годы. Весной 2023 года именно он после скандала с мэрией Перми попросил губернатора края Дмитрий Махонина забрать театр в подчинение региональных властей. В итоге было принято решение о смене учредителя с 1 января 2024 года.

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Директор Пермского театра юного зрителя Артем Агеев возглавил его после смены учредителя. Театр с нового года перешел из собственности мэрии в подчинение краевых властей, и Агеев возглавил уже краевой театр. «Бывший директор МАУК „Пермский театр юного зрителя“ Артем Агеев назначен директором нового учреждения — ГКБУК „Пермский ТЮЗ“. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 29 января», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на данные базы «СПАРК-Интерфакс». Артем Агеев был назначен директором ТЮЗа в 2017 году. До этого был помощником художественного руководителя по труппе. На сцене в качестве актера выступал с 1993 по 2005 годы. Весной 2023 года именно он после скандала с мэрией Перми попросил губернатора края Дмитрий Махонина забрать театр в подчинение региональных властей. В итоге было принято решение о смене учредителя с 1 января 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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