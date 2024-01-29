Председатель суда в Пермском крае связал снижение преступности с СВО

Спецоперация на Украине способствовала снижению преступности в Октябрьском округе Пермского края. Такое мнение в интервью местному изданию «Вперед» высказал председатель Октябрьского районного суда Андрей Зюзиков. Материал опубликован на сайте газеты ProCHAD.
«Количество тяжких и особо тяжких преступлений [в Октябрьском округе] снижается. Мое субъективное мнение, что причиной этого, в том числе, стало начало СВО и отток мужского населения [на спецоперацию]», — приводит журналист издания слова Зюзикова. Судья отметил, что по сравнению с 2022 годом, количество уголовных дел, которые рассмотрели в 2023 году суды округа, снизилось со 138 до 130.
URA.RU рассказывало, что участие в спецоперации принимают также осужденные жители Прикамья. Так, чусовлянин Артем Бучин, получивший 20 лет лишения свободы за изнасилование и убийство молодой медсестры, после участия в СВО был помилован. Еще одним осужденным, которому удалось получить помилование после участия в спецоперации, стал Дмитрий Зеленский. Он был осужден за то, что жестоко расправился с собственной девушкой. Оба бойца находились в составе ЧВК «Вагнер».
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