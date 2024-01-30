30 января 2024

Суд заставил мэра из ХМАО вернуть на баланс города детские площадки

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство многоквартирного дома на Уктусе. Екатеринбург, детская площадка, качели, жк новатор
Мэрия Югорска исключила из муниципального реестра 25 детских и спортивных площадок Фото:

Суд обязал мэрию Югорска (ХМАО) взять на себя обязанность по содержанию детских и спортивных площадок. Ранее администрация города исключила 25 объектов из муниципального реестра из-за того, что они якобы принадлежат жильцам многоквартирных домов. Информацию о принятом решении опубликовали на сайте Югорского районного суда.

«Распоряжением главы города Югорска 25 детских и спортивных площадок, принадлежащих муниципалитету, были исключены из реестра муниципальной собственности на основании проведенной местной администрацией инвентаризации детских и спортивных площадок. По мнению администрации, площадки расположены на земельных участках, принадлежащих собственникам помещений в многоквартирных домах», — сообщается на сайте суда.

Прокуратура провела проверку по поводу данного решения и обратилась в суд с иском к администрации Югорска. Ведомство поддержали представители управляющих компаний, на территории которых располагались детские и спортивные площадки. Решением суда иск был полностью удовлетворен. Мэрия города будет обязана содержать указанные объекты.

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Суд обязал мэрию Югорска (ХМАО) взять на себя обязанность по содержанию детских и спортивных площадок. Ранее администрация города исключила 25 объектов из муниципального реестра из-за того, что они якобы принадлежат жильцам многоквартирных домов. Информацию о принятом решении опубликовали на сайте Югорского районного суда. «Распоряжением главы города Югорска 25 детских и спортивных площадок, принадлежащих муниципалитету, были исключены из реестра муниципальной собственности на основании проведенной местной администрацией инвентаризации детских и спортивных площадок. По мнению администрации, площадки расположены на земельных участках, принадлежащих собственникам помещений в многоквартирных домах», — сообщается на сайте суда. Прокуратура провела проверку по поводу данного решения и обратилась в суд с иском к администрации Югорска. Ведомство поддержали представители управляющих компаний, на территории которых располагались детские и спортивные площадки. Решением суда иск был полностью удовлетворен. Мэрия города будет обязана содержать указанные объекты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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