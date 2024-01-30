Суд заставил мэра из ХМАО вернуть на баланс города детские площадки

31 января 2024 в 12:57 Размер текста - 17 +

Мэрия Югорска исключила из муниципального реестра 25 детских и спортивных площадок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Суд обязал мэрию Югорска (ХМАО) взять на себя обязанность по содержанию детских и спортивных площадок. Ранее администрация города исключила 25 объектов из муниципального реестра из-за того, что они якобы принадлежат жильцам многоквартирных домов. Информацию о принятом решении опубликовали на сайте Югорского районного суда. «Распоряжением главы города Югорска 25 детских и спортивных площадок, принадлежащих муниципалитету, были исключены из реестра муниципальной собственности на основании проведенной местной администрацией инвентаризации детских и спортивных площадок. По мнению администрации, площадки расположены на земельных участках, принадлежащих собственникам помещений в многоквартирных домах», — сообщается на сайте суда. Прокуратура провела проверку по поводу данного решения и обратилась в суд с иском к администрации Югорска. Ведомство поддержали представители управляющих компаний, на территории которых располагались детские и спортивные площадки. Решением суда иск был полностью удовлетворен. Мэрия города будет обязана содержать указанные объекты.

Суд обязал мэрию Югорска (ХМАО) взять на себя обязанность по содержанию детских и спортивных площадок. Ранее администрация города исключила 25 объектов из муниципального реестра из-за того, что они якобы принадлежат жильцам многоквартирных домов. Информацию о принятом решении опубликовали на сайте Югорского районного суда. «Распоряжением главы города Югорска 25 детских и спортивных площадок, принадлежащих муниципалитету, были исключены из реестра муниципальной собственности на основании проведенной местной администрацией инвентаризации детских и спортивных площадок. По мнению администрации, площадки расположены на земельных участках, принадлежащих собственникам помещений в многоквартирных домах», — сообщается на сайте суда. Прокуратура провела проверку по поводу данного решения и обратилась в суд с иском к администрации Югорска. Ведомство поддержали представители управляющих компаний, на территории которых располагались детские и спортивные площадки. Решением суда иск был полностью удовлетворен. Мэрия города будет обязана содержать указанные объекты.