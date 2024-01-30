В зоне СВО погиб пермский рядовой Мырзин

31 января 2024 в 13:14 Размер текста - 17 +

Рядовой служил по контракту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В зоне специальной военной операции на Украине скончался рядовой из Чердыни (Пермский край) Роман Мырзин. Мужчина служил по контракту. «С болью и горечью сообщаем, что в зоне специальной военной операции в Донецкой народной республике геройски погиб наш земляк, рядовой контрактной службы Мырзин Роман Михайлович», — сообщили в пресс-службе администрации Чердынского городского округа. Уточняется, что мужчина умер во время выполнения боевой задачи. Прощание с бойцом состоялось 31 января в Воскресенском соборе. Поминальный обед запланирован в это же день на 14:30. Он пройдет в чердынском кафе «Чародейка», сказано в группе «Подслушано Чердынь» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказало, что на СВО погиб член избиркома из Пермского края. Он был призван на военную службу в октябре 2023 года.

В зоне специальной военной операции на Украине скончался рядовой из Чердыни (Пермский край) Роман Мырзин. Мужчина служил по контракту. «С болью и горечью сообщаем, что в зоне специальной военной операции в Донецкой народной республике геройски погиб наш земляк, рядовой контрактной службы Мырзин Роман Михайлович», — сообщили в пресс-службе администрации Чердынского городского округа. Уточняется, что мужчина умер во время выполнения боевой задачи. Прощание с бойцом состоялось 31 января в Воскресенском соборе. Поминальный обед запланирован в это же день на 14:30. Он пройдет в чердынском кафе «Чародейка», сказано в группе «Подслушано Чердынь» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказало, что на СВО погиб член избиркома из Пермского края. Он был призван на военную службу в октябре 2023 года.