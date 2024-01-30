30 января 2024

В зоне СВО погиб пермский рядовой Мырзин

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Пылков. Курган, автомат, патроны, оружие, выстрел, сво, военный
Рядовой служил по контракту Фото:

В зоне специальной военной операции на Украине скончался рядовой из Чердыни (Пермский край) Роман Мырзин. Мужчина служил по контракту.

«С болью и горечью сообщаем, что в зоне специальной военной операции в Донецкой народной республике геройски погиб наш земляк, рядовой контрактной службы Мырзин Роман Михайлович», — сообщили в пресс-службе администрации Чердынского городского округа. Уточняется, что мужчина умер во время выполнения боевой задачи.

Прощание с бойцом состоялось 31 января в Воскресенском соборе. Поминальный обед запланирован в это же день на 14:30. Он пройдет в чердынском кафе «Чародейка», сказано в группе «Подслушано Чердынь» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказало, что на СВО погиб член избиркома из Пермского края. Он был призван на военную службу в октябре 2023 года.

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В зоне специальной военной операции на Украине скончался рядовой из Чердыни (Пермский край) Роман Мырзин. Мужчина служил по контракту. «С болью и горечью сообщаем, что в зоне специальной военной операции в Донецкой народной республике геройски погиб наш земляк, рядовой контрактной службы Мырзин Роман Михайлович», — сообщили в пресс-службе администрации Чердынского городского округа. Уточняется, что мужчина умер во время выполнения боевой задачи. Прощание с бойцом состоялось 31 января в Воскресенском соборе. Поминальный обед запланирован в это же день на 14:30. Он пройдет в чердынском кафе «Чародейка», сказано в группе «Подслушано Чердынь» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказало, что на СВО погиб член избиркома из Пермского края. Он был призван на военную службу в октябре 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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