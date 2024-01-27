27 января 2024
26 января 2024

На СВО погиб член избиркома из Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие мемориальной доски выпускнику КПК, Ситину Ивану, погибшему в зоне СВО. Курган, гвоздики, открытие памятника, цветы, похороны, открытие мемориала
Пермяки простятся с членом избиркома, погибшим на спецоперации Фото:

В ходе спецоперации погиб Виктор Ефремов, который входил в состав избирательной комиссии в Пермском крае. Информация об этом опубликована на странице краевого избиркома в соцсети «ВКонтакте».

«Погиб на СВО при исполнении обязанностей военной службы сержант Виктор Николаевич Ефремов. Он был членом участковой избирательной комиссии № 1633 поселка Вая Красновишерского округа Пермского края», — говорится в посте.

Представители регионального избиркома отметили, что Ефремов был призван на военную службу в октябре 2023 года. Они добавили, что прощание состоится 29 января в Березниках на улице Л. Толстого, 50 в 11 часов.

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В ходе спецоперации погиб Виктор Ефремов, который входил в состав избирательной комиссии в Пермском крае. Информация об этом опубликована на странице краевого избиркома в соцсети «ВКонтакте». «Погиб на СВО при исполнении обязанностей военной службы сержант Виктор Николаевич Ефремов. Он был членом участковой избирательной комиссии № 1633 поселка Вая Красновишерского округа Пермского края», — говорится в посте. Представители регионального избиркома отметили, что Ефремов был призван на военную службу в октябре 2023 года. Они добавили, что прощание состоится 29 января в Березниках на улице Л. Толстого, 50 в 11 часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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