На СВО погиб член избиркома из Пермского края

28 января 2024 в 23:07 Размер текста - 17 +

Пермяки простятся с членом избиркома, погибшим на спецоперации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ходе спецоперации погиб Виктор Ефремов, который входил в состав избирательной комиссии в Пермском крае. Информация об этом опубликована на странице краевого избиркома в соцсети «ВКонтакте». «Погиб на СВО при исполнении обязанностей военной службы сержант Виктор Николаевич Ефремов. Он был членом участковой избирательной комиссии № 1633 поселка Вая Красновишерского округа Пермского края», — говорится в посте. Представители регионального избиркома отметили, что Ефремов был призван на военную службу в октябре 2023 года. Они добавили, что прощание состоится 29 января в Березниках на улице Л. Толстого, 50 в 11 часов.

В ходе спецоперации погиб Виктор Ефремов, который входил в состав избирательной комиссии в Пермском крае. Информация об этом опубликована на странице краевого избиркома в соцсети «ВКонтакте». «Погиб на СВО при исполнении обязанностей военной службы сержант Виктор Николаевич Ефремов. Он был членом участковой избирательной комиссии № 1633 поселка Вая Красновишерского округа Пермского края», — говорится в посте. Представители регионального избиркома отметили, что Ефремов был призван на военную службу в октябре 2023 года. Они добавили, что прощание состоится 29 января в Березниках на улице Л. Толстого, 50 в 11 часов.