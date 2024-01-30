Челябинцы разочаровались в западных приложениях онлайн-конференций

Yota: популярность американского Zoom среди челябинцев упала на треть

31 января 2024 в 13:05 Размер текста - 17 +

Приложение Zoom в 2023 году потеряло треть пользователей среди челябинцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Челябинской области сократили пользование популярными недавно сервисами для проведения онлайн-видеоконференций. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании Yota, по итогам 2023 года Zoom потерял лидерство среди других конкурентов. «В Челябинской области по итогам 2023 года Zoom из США потерял лидерство среди сервисов для видеоконференций. Расход трафика внутри приложения снизился на 29% в сравнении с 2022 годом», — отметили URA.RU в Yota. Спад продемонстрировали шведский Skype, где активность абонентов уменьшилась на 34%, и американский Google Meet (падение на 36%). Исследование показало, что на первую строчку вырвался Microsoft Teams. Сервис стал единственным среди иностранных в данном сегменте, показавших значительный рост потребляемого трафика: более чем в три раза. Среди отечественных приложений больше всего гигабайт челябинцы тратили в Pruffme. За год платформа по трафику не выросла, однако смогла нарастить на 8% число пользователей. Другие решения также росли взрывными темпами: потребление трафика в «Контур Толк» увеличилось в 5,5 раза, в VK Teams — в 3,4 раза, в TrueConf — в 2,3 раза. Сервисы «Яндекс Телемост» и «Салют, Jazz» прибавили 62% и 50% соответственно. Проведенные измерения показали, что в среднем в 2023 году пользователь в регионе тратил на видеоконференции 45 часов в месяц, или около 90 минут в день. При этом, как выяснили аналитики Yota, женская аудитория проводила за разговорами на 4% больше времени, чем мужчины. Треть пользователей приложений для видеоконференций являлись абонентами в возрасте 26—35 лет. При этом в 2023 году самый большой рост показал сегмент людей от 55 лет и старше. Пользователей данной возрастной группы стало больше на 18% в сравнении с 2022 годом. Еще по 12% прибавили подростки от 14 до 20 лет и абоненты 46-55 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Челябинской области сократили пользование популярными недавно сервисами для проведения онлайн-видеоконференций. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании Yota, по итогам 2023 года Zoom потерял лидерство среди других конкурентов. «В Челябинской области по итогам 2023 года Zoom из США потерял лидерство среди сервисов для видеоконференций. Расход трафика внутри приложения снизился на 29% в сравнении с 2022 годом», — отметили URA.RU в Yota. Спад продемонстрировали шведский Skype, где активность абонентов уменьшилась на 34%, и американский Google Meet (падение на 36%). Исследование показало, что на первую строчку вырвался Microsoft Teams. Сервис стал единственным среди иностранных в данном сегменте, показавших значительный рост потребляемого трафика: более чем в три раза. Среди отечественных приложений больше всего гигабайт челябинцы тратили в Pruffme. За год платформа по трафику не выросла, однако смогла нарастить на 8% число пользователей. Другие решения также росли взрывными темпами: потребление трафика в «Контур Толк» увеличилось в 5,5 раза, в VK Teams — в 3,4 раза, в TrueConf — в 2,3 раза. Сервисы «Яндекс Телемост» и «Салют, Jazz» прибавили 62% и 50% соответственно. Проведенные измерения показали, что в среднем в 2023 году пользователь в регионе тратил на видеоконференции 45 часов в месяц, или около 90 минут в день. При этом, как выяснили аналитики Yota, женская аудитория проводила за разговорами на 4% больше времени, чем мужчины. Треть пользователей приложений для видеоконференций являлись абонентами в возрасте 26—35 лет. При этом в 2023 году самый большой рост показал сегмент людей от 55 лет и старше. Пользователей данной возрастной группы стало больше на 18% в сравнении с 2022 годом. Еще по 12% прибавили подростки от 14 до 20 лет и абоненты 46-55 лет.