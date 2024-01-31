ЦБ: Сбер и «Тинькофф» готовы подключиться к цифровому рублю

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Крупные банки присоединятся к тестированию цифрового рубля, заявили в ЦБ РФ Фото:

Стало известно о готовности 17 кредитных организаций, включая Сбербанк и «Тинькофф банк», присоединиться к пилотному проекту по цифровому рублю. Об этом рассказали в Центробанке (ЦБ) РФ.

«Еще 17 кредитных организаций готовятся подключиться к пилотному проекту по цифровому рублю, среди них Сбербанк и «Тинькофф банк», — передает сообщение пресс-службы ЦБ ТАСС. Там добавили, что банки уже подписали договоры о присоединении к платформе цифрового рубля Банка России.

В настоящее время кредитные организации настраивают свои системы для участия в проекте. Сейчас 13 банков, около 600 граждан и почти 30 торговых и сервисных компаний участвуют в тестировании операций с реальными цифровыми рублями, заключили в ЦБ.

В августе 2023 года Банк России и группа банков начали тестировать операции с цифровым рублем. На первом этапе проводятся активные операции, включая открытие цифровых рублевых кошельков для банков, клиентов, переводы между клиентами в цифровых рублях и оплата товаров и услуг. По состоянию на декабрь 2023 года в рамках пилотного проекта было открыто 497 кошельков, а количество операций превысило 13,7 тысячи.

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Стало известно о готовности 17 кредитных организаций, включая Сбербанк и «Тинькофф банк», присоединиться к пилотному проекту по цифровому рублю. Об этом рассказали в Центробанке (ЦБ) РФ. «Еще 17 кредитных организаций готовятся подключиться к пилотному проекту по цифровому рублю, среди них Сбербанк и «Тинькофф банк», — передает сообщение пресс-службы ЦБ ТАСС. Там добавили, что банки уже подписали договоры о присоединении к платформе цифрового рубля Банка России. В настоящее время кредитные организации настраивают свои системы для участия в проекте. Сейчас 13 банков, около 600 граждан и почти 30 торговых и сервисных компаний участвуют в тестировании операций с реальными цифровыми рублями, заключили в ЦБ. В августе 2023 года Банк России и группа банков начали тестировать операции с цифровым рублем. На первом этапе проводятся активные операции, включая открытие цифровых рублевых кошельков для банков, клиентов, переводы между клиентами в цифровых рублях и оплата товаров и услуг. По состоянию на декабрь 2023 года в рамках пилотного проекта было открыто 497 кошельков, а количество операций превысило 13,7 тысячи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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