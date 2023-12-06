В Сбере рассказали, когда начнут использовать цифровой рубль

Сбер с 2025 года запустит операции с цифровым рублем

06 декабря 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

В 2025 году запустят тестовые операции с цифровым рублем, сообщил Кирилл Царев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сбер устроит запуск первых тестовых операций с цифровым рублем в 2025 году. Об этом сообщил первый зампред правления банка Кирилл Царев «Сбербанк принял решение участвовать во второй волне пилота по тестированию цифрового рубля и планирует первые запуски с цифровым рублем в 2025 году», — заявил Царев в кулуарах Дня инвестора Сбера. Его слова приводит ТАСС. Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев сообщил, что цифровой рубль поможет избежать расходов бюджета не по назначению, передает телеканал 360. Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков заявил, что запуск цифрового рубля приведет к росту стоимости кредитов.

Сбер устроит запуск первых тестовых операций с цифровым рублем в 2025 году. Об этом сообщил первый зампред правления банка Кирилл Царев «Сбербанк принял решение участвовать во второй волне пилота по тестированию цифрового рубля и планирует первые запуски с цифровым рублем в 2025 году», — заявил Царев в кулуарах Дня инвестора Сбера. Его слова приводит ТАСС. Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев сообщил, что цифровой рубль поможет избежать расходов бюджета не по назначению, передает телеканал 360. Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков заявил, что запуск цифрового рубля приведет к росту стоимости кредитов.