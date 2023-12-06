В Сбере рассказали, когда начнут использовать цифровой рубль

Сбер с 2025 года запустит операции с цифровым рублем
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В 2025 году запустят тестовые операции с цифровым рублем, сообщил Кирилл Царев Фото:

Сбер устроит запуск первых тестовых операций с цифровым рублем в 2025 году. Об этом сообщил первый зампред правления банка Кирилл Царев

«Сбербанк принял решение участвовать во второй волне пилота по тестированию цифрового рубля и планирует первые запуски с цифровым рублем в 2025 году», — заявил Царев в кулуарах Дня инвестора Сбера. Его слова приводит ТАСС.

Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев сообщил, что цифровой рубль поможет избежать расходов бюджета не по назначению, передает телеканал 360. Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков заявил, что запуск цифрового рубля приведет к росту стоимости кредитов.

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Сбер устроит запуск первых тестовых операций с цифровым рублем в 2025 году. Об этом сообщил первый зампред правления банка Кирилл Царев «Сбербанк принял решение участвовать во второй волне пилота по тестированию цифрового рубля и планирует первые запуски с цифровым рублем в 2025 году», — заявил Царев в кулуарах Дня инвестора Сбера. Его слова приводит ТАСС. Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев сообщил, что цифровой рубль поможет избежать расходов бюджета не по назначению, передает телеканал 360. Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков заявил, что запуск цифрового рубля приведет к росту стоимости кредитов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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