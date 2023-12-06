«Дочка» Сбера начала выпускать карты для иностранцев в России

Сервис денежных переводов Сбербанка «ЮMoney» начал открывать счета онлайн и выпускать карты для иностранцев. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.
«Иностранные туристы могут получить моментальную банковскую карту платежной системы „Мир“ в аэропорту Шереметьево прямо в зоне прилета», — заявил Царев в беседе с РБК. Он отметил, что карта выдается и обслуживается бесплатно.
Царев подчеркнул, что первоначально карта иностранного туриста была создана для приезжающих из Китая. Однако после начала проекта их стали оформлять жители Казахстана, Киргизии, Индии, Армении, Узбекистана и других государств.
Ранее Кирилл Царев сообщил, что Сбер устроит запуск первых тестовых операций с цифровым рублем в 2025 году. По его словам, Сбер не планирует повышать ставки по ипотечным кредитам в ближайшее время.
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