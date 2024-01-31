31 января 2024

Жителю Ханты-Мансийска, который избил женщину в лифте, грозит срок за побои

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения руководителю УКС Минину Игорю. Курган, арест, обвиняемый, арестант, руки, наручники
Мужчине грозит до двух лет лишения свободы Фото:

На жителя Ханты-Мансийска, который в лифте избивал свою сожительницу, возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ „Побои“. Заявление написали соседи», — рассказали агентству в полиции. Сама женщина в правоохранительные органы не обращалась.

Ранее URA.RU писало об этом инциденте в ЖК «Набережный» в Ханты-Мансийске, который попал на видеокамеры. На них двое мужчин избили женщину. По словам местного жителя, подобные конфликты с участием этих дебоширов происходят регулярно.

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На жителя Ханты-Мансийска, который в лифте избивал свою сожительницу, возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ „Побои“. Заявление написали соседи», — рассказали агентству в полиции. Сама женщина в правоохранительные органы не обращалась. Ранее URA.RU писало об этом инциденте в ЖК «Набережный» в Ханты-Мансийске, который попал на видеокамеры. На них двое мужчин избили женщину. По словам местного жителя, подобные конфликты с участием этих дебоширов происходят регулярно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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