Жителю Ханты-Мансийска, который избил женщину в лифте, грозит срок за побои

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы
На жителя Ханты-Мансийска, который в лифте избивал свою сожительницу, возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
«Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ „Побои“. Заявление написали соседи», — рассказали агентству в полиции. Сама женщина в правоохранительные органы не обращалась.
Ранее URA.RU писало об этом инциденте в ЖК «Набережный» в Ханты-Мансийске, который попал на видеокамеры. На них двое мужчин избили женщину. По словам местного жителя, подобные конфликты с участием этих дебоширов происходят регулярно.
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