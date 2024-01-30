30 января 2024

В ХМАО двое мужчин в лифте избили женщину. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЖК «Набережный» двое мужчин в алкогольном опьянении избили женщину Фото:

В жилом комплексе Ханты-Мансийска «Набережный» двое мужчин избили женщину в лифте. На видеозаписи с камер наблюдения видно, как один из них наносит удары ногами по голове жертве. Участники конфликта, по предварительным данным, находились в состоянии опьянения.

«Что за ужас творится в ЖК Набережный? Это нормально что два мужика избивают женщину в лифте? Куда обращаться по этому поводу? В доме полно детей, неизвестно что с ними могут сделать!», — возмутились местные жители, опубликовавшие кадры с камер наблюдения в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск».

По словам местного жителя, подобные инциденты с участием дебоширов происходят не в первый раз. Кроме того, он уверяет, что члены этой семьи страдают от алкогольной зависимости и получили квартиру в ЖК по программе переселения.

В пресс-службе УМВД ХМАО журналисту URA.RU сообщили, что на вызов, поступивший от соседей, приехал участковый и установил участников инцидента. «По данному факту проводится проверка, в результате которой будет принято процессуальное решение. Отметим, что заявлений от потерпевшей не поступало», — пояснили в полиции.

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В жилом комплексе Ханты-Мансийска «Набережный» двое мужчин избили женщину в лифте. На видеозаписи с камер наблюдения видно, как один из них наносит удары ногами по голове жертве. Участники конфликта, по предварительным данным, находились в состоянии опьянения. «Что за ужас творится в ЖК Набережный? Это нормально что два мужика избивают женщину в лифте? Куда обращаться по этому поводу? В доме полно детей, неизвестно что с ними могут сделать!», — возмутились местные жители, опубликовавшие кадры с камер наблюдения в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск». По словам местного жителя, подобные инциденты с участием дебоширов происходят не в первый раз. Кроме того, он уверяет, что члены этой семьи страдают от алкогольной зависимости и получили квартиру в ЖК по программе переселения. В пресс-службе УМВД ХМАО журналисту URA.RU сообщили, что на вызов, поступивший от соседей, приехал участковый и установил участников инцидента. «По данному факту проводится проверка, в результате которой будет принято процессуальное решение. Отметим, что заявлений от потерпевшей не поступало», — пояснили в полиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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