В ХМАО двое мужчин в лифте избили женщину. Видео

31 января 2024 в 11:22 Размер текста - 17 +

В ЖК «Набережный» двое мужчин в алкогольном опьянении избили женщину Фото: Анна Майорова © URA.RU В жилом комплексе Ханты-Мансийска «Набережный» двое мужчин избили женщину в лифте. На видеозаписи с камер наблюдения видно, как один из них наносит удары ногами по голове жертве. Участники конфликта, по предварительным данным, находились в состоянии опьянения. «Что за ужас творится в ЖК Набережный? Это нормально что два мужика избивают женщину в лифте? Куда обращаться по этому поводу? В доме полно детей, неизвестно что с ними могут сделать!», — возмутились местные жители, опубликовавшие кадры с камер наблюдения в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск». По словам местного жителя, подобные инциденты с участием дебоширов происходят не в первый раз. Кроме того, он уверяет, что члены этой семьи страдают от алкогольной зависимости и получили квартиру в ЖК по программе переселения. В пресс-службе УМВД ХМАО журналисту URA.RU сообщили, что на вызов, поступивший от соседей, приехал участковый и установил участников инцидента. «По данному факту проводится проверка, в результате которой будет принято процессуальное решение. Отметим, что заявлений от потерпевшей не поступало», — пояснили в полиции.

В жилом комплексе Ханты-Мансийска «Набережный» двое мужчин избили женщину в лифте. На видеозаписи с камер наблюдения видно, как один из них наносит удары ногами по голове жертве. Участники конфликта, по предварительным данным, находились в состоянии опьянения. «Что за ужас творится в ЖК Набережный? Это нормально что два мужика избивают женщину в лифте? Куда обращаться по этому поводу? В доме полно детей, неизвестно что с ними могут сделать!», — возмутились местные жители, опубликовавшие кадры с камер наблюдения в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск». По словам местного жителя, подобные инциденты с участием дебоширов происходят не в первый раз. Кроме того, он уверяет, что члены этой семьи страдают от алкогольной зависимости и получили квартиру в ЖК по программе переселения. В пресс-службе УМВД ХМАО журналисту URA.RU сообщили, что на вызов, поступивший от соседей, приехал участковый и установил участников инцидента. «По данному факту проводится проверка, в результате которой будет принято процессуальное решение. Отметим, что заявлений от потерпевшей не поступало», — пояснили в полиции.