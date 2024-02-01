В Кольцово назвали топ курортных направлений у жителей Урала в январе

Топ курортных направлений из Кольцово составили Сочи, Минводы, Дубай и Пхукет
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Сочи, сочи, причал, морской вокзал
Несмотря на то, что в Сочи сейчас некупальный сезон, уральцы едут туда активно Фото:

Чаще всего в январе из Кольцово туристы отправлялись отдыхать в Сочи, Дубай, Пхукет и Минеральные Воды. Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургского аэропорта на своем сайте.

Так, в Сочи слетали больше 47,4 тысячи пассажиров, в Дубай — более 17 тысяч, Пхукет — 15,9 тысячи и Минеральные Воды — более 15,6 тысячи человек. «Всего в настоящее время пассажирам Кольцово доступно более 75 направлений полетов по России и за рубеж. В конце зимы — в начале весны из Екатеринбурга можно будет улететь по таким традиционно востребованным у туристов направлениям как Тбилиси, Стамбул и Шарджа», — пояснили представители Кольцово. Также вскоре в рамках чартерных программ можно будет отправиться в Анталью, Хургаду, Шарм эль Шейх, Паттайю, на Шри-Ланку и Гоа.

При этом Екатеринбург вошел в десятку популярных направлений для одиночных путешествий в январе. Он занял восьмое место в рейтинге.

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Чаще всего в январе из Кольцово туристы отправлялись отдыхать в Сочи, Дубай, Пхукет и Минеральные Воды. Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургского аэропорта на своем сайте. Так, в Сочи слетали больше 47,4 тысячи пассажиров, в Дубай — более 17 тысяч, Пхукет — 15,9 тысячи и Минеральные Воды — более 15,6 тысячи человек. «Всего в настоящее время пассажирам Кольцово доступно более 75 направлений полетов по России и за рубеж. В конце зимы — в начале весны из Екатеринбурга можно будет улететь по таким традиционно востребованным у туристов направлениям как Тбилиси, Стамбул и Шарджа», — пояснили представители Кольцово. Также вскоре в рамках чартерных программ можно будет отправиться в Анталью, Хургаду, Шарм эль Шейх, Паттайю, на Шри-Ланку и Гоа. При этом Екатеринбург вошел в десятку популярных направлений для одиночных путешествий в январе. Он занял восьмое место в рейтинге.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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