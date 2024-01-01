01 января 2024
31 декабря 2023

Екатеринбург попал в топ популярных направлений для туристов-одиночек в январе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие ледового городка на площади 1905 года. Екатеринбург, администрация екатеринбурга, ледяной городок
Новогодний Екатеринбург порадует туристов своей красотой Фото:

Екатеринбург вошел в десятку популярных направлений для одиночных путешествий в январе. Результатами исследования с URA.RU поделился российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

«Первое место разделили два города: Москва и Сочи с 16% одиночных бронирований. На втором месте Санкт-Петербург, а на третьем Казань (12% и 2% бронирований соответственно)», — сказано в сообщении. Следом идут Владивосток, Краснодар, Ялта, Красная Поляна. Екатеринбург занимает восьмое место среди туристов, желающих отправиться в путешествие в одиночку.

Свое исследование сервис ТВИЛ.РУ приурочил ко дню интровертов, который отмечается 2 января. «Возможно, в это время все мы немножко интроверты — успели устать от веселья и шумных компаний, хотим побыть немного наедине с собой. А лучший способ погрузиться в себя — это путешествие», — отметили эксперты.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбург вошел в десятку популярных направлений для одиночных путешествий в январе. Результатами исследования с URA.RU поделился российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ. «Первое место разделили два города: Москва и Сочи с 16% одиночных бронирований. На втором месте Санкт-Петербург, а на третьем Казань (12% и 2% бронирований соответственно)», — сказано в сообщении. Следом идут Владивосток, Краснодар, Ялта, Красная Поляна. Екатеринбург занимает восьмое место среди туристов, желающих отправиться в путешествие в одиночку. Свое исследование сервис ТВИЛ.РУ приурочил ко дню интровертов, который отмечается 2 января. «Возможно, в это время все мы немножко интроверты — успели устать от веселья и шумных компаний, хотим побыть немного наедине с собой. А лучший способ погрузиться в себя — это путешествие», — отметили эксперты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...