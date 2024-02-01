В Перми за 12 млн рублей продают сеть кондитерских

Сеть кондитерских работает в Перми 10 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми выставлена на продажу сеть кондитерских с действующим производством. Стоимость бизнеса, который работает 10 лет, составляет 12 млн рублей.

«Пpoдаeтcя сеть кондитeрcких с дейcтвующим прoизводcтвoм в цeнтpe гopода. Заключены долгосрочные договоры аренды. Бизнес действует 10 лет. Ежемесячно осуществляется сбыт готовой продукции в собственные кондитерские дома. Стоимость — 12 млн рублей», — указано на сайте бесплатных объявлений.

Уточняется, что в цену входят все оборудование и товарный остаток. Имеется укомплектованный штат сотрудников, которые готовы работать у нового собственника на прежних или альтернативных условиях работы. Причиной продажи владелец бизнеса указал переезд в другой город. В объявлении также указан адрес, по которому расположена одна из кондитерских. По данным сервиса «ДубльГИС», там находится торговая точка кондитерского дома «Кофе Сити».

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выставлена на продажу сеть кафе-пирожковых «Уральские посикунчики». Стоимость бизнеса из пяти заведений общепита составляет 7,5 млн рублей.