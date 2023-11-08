08 ноября 2023

В Перми продают сеть кафе «Уральские посикунчики», раскритикованную «Ревизорро»

© Служба новостей «URA.RU»
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Посикунчики в ресторане «Вехотка». Пермь, посикунчики
В Перми работают пять заведений «Уральские посикунчики» Фото:

В Перми продается сеть кафе-пирожковых «Уральские посикунчики», которую в 2016 году проверила и раскритиковала программа «Ревизорро». На продажу выставлены пять заведений по цене в 1,5 млн рублей за каждое.

«Продаю готовый действующий бизнес в Перми. Сеть кафе-пирожковых „Уральские посикунчики“. Kaфe работаeт кpуглоcуточно, на вpемя прoдaжи paбoта также не пpeкpащaетcя. Имеется постоянный персонал. Причиной продажи является переезд в другой город. Цена за один объект от 1,5 млн рублей. Всего продается пять объектов», — сообщает продавец на сайте бесплатных объявлений.

По данным сервиса «ДубльГИС», в Перми работают пять заведений сети «Уральские посикунчики». Они расположены на Комсомольском проспекте, улицах Тургенева, Крисанова, Уральской и Ласьвинской. В 2016 году в одно из действовавших на тот момент кафе приезжала с проверкой программа «Ревизорро». Тогда ее ведущая и экс-солистка группы «Виагра» Ольга Романовская раскритиковала заведение. Девушка нашла в нем пыль на батареях отопления и продукты в мешках для мусора, которые она вынесла на улицу. Кафе сети также неоднократно закрывали приставы из-за нарушения санитарных норм.

Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Перми продается помещение, которое арендует ресторан «Хуторок». Цена актива составляет 26,4 млн рублей.

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В Перми продается сеть кафе-пирожковых «Уральские посикунчики», которую в 2016 году проверила и раскритиковала программа «Ревизорро». На продажу выставлены пять заведений по цене в 1,5 млн рублей за каждое. «Продаю готовый действующий бизнес в Перми. Сеть кафе-пирожковых „Уральские посикунчики“. Kaфe работаeт кpуглоcуточно, на вpемя прoдaжи paбoта также не пpeкpащaетcя. Имеется постоянный персонал. Причиной продажи является переезд в другой город. Цена за один объект от 1,5 млн рублей. Всего продается пять объектов», — сообщает продавец на сайте бесплатных объявлений. По данным сервиса «ДубльГИС», в Перми работают пять заведений сети «Уральские посикунчики». Они расположены на Комсомольском проспекте, улицах Тургенева, Крисанова, Уральской и Ласьвинской. В 2016 году в одно из действовавших на тот момент кафе приезжала с проверкой программа «Ревизорро». Тогда ее ведущая и экс-солистка группы «Виагра» Ольга Романовская раскритиковала заведение. Девушка нашла в нем пыль на батареях отопления и продукты в мешках для мусора, которые она вынесла на улицу. Кафе сети также неоднократно закрывали приставы из-за нарушения санитарных норм. Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Перми продается помещение, которое арендует ресторан «Хуторок». Цена актива составляет 26,4 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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