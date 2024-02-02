Генпрокуратура наказала виновных в мусорном коллапсе трех челябинских городов

В Челябинске, Миассе и Чебаркуле выявлены многочисленные случаи переполненных контейнерных площадок Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске, Чебаркуле и Миассе наказаны виновники появления мусорного коллапса. В ситуацию вмешалась Генпрокуратура России, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«По поручению заместителя генпрокурора России Сергея Зайцева прокуратурой Челябинской области организована проверка публикаций СМИ о проблемах с вывозом отходов производства и потребления. В частности, потребовалось прокурорское вмешательство для исправления ситуации в Челябинске, Чебаркуле и Миассе, подъезды и площадки для сбора ТКО очищены», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в прокуратуре Челябинска из-за нарушения графика вывоза коммунальных отходов 2 января проведено специальное совещание, внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства руководителю регоператора. К работам по вывозу мусора привлечена дополнительная техника: 95 мусоровозов, восемь грейферов, сформированы дополнительно семь бригад тяжелой техники (погрузчик с самосвалами). Зам гендиректора регоператора привлечен к ответственности по статье 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами). Представления внесены руководителю комитета дорожного хозяйства и транспорта Челябинска и в 28 управляющих организаций.

Ранее URA.RU сообщало, что мусорный коллапс в регионе спровоцировали затяжные снегопады, начавшиеся в конце декабря, и бездействие коммунальщиков. Властям пришлось ликвидировать последствия произошедшего, проводя расчистку улиц и проезда мусоровозов. Прокуратура Челябинска запустила горячую линию для сообщений о проблемах с вывозом мусора.