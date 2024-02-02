02 февраля 2024

На челябинской трассе М-5 образовалась огромная пробка из-за аварии в Башкирии. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ново-Московский тракт. Свердловская область, пробка, зима, фура, дорожный затор, грузовик, непогода, дальнобойщики, ново московский тракт, доставка грузов, трасса, большегрузный транспорт
Пробка образовалась из-за смертельного ДТП Фото:

В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе образовалась 23-километровая пробка из-за аварии в Иглинском районе Башкирии. Такие данные указаны в сервисе «Яндекс. Карты».

«Пробка растянулась почти от поворота на поселок Новозаречный Челябинской области до поселка Тикеево республики Башкортостан, недалеко от которого произошло ДТП», — указано в сервисе. Общая протяженность пробки уже достигла 23 километров.

Из Уфы в Челябинск пробки нет. Но, как сообщают водители в группе «Трасса М-5 Уфа — Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте», выезд из Уфы на федеральную трассу закрыт.

Утром 3 февраля в Башкирии на границе с Челябинской областью на федеральной трассе М-5 «Урал» произошло ДТП между двумя грузовыми машинами. Они обе полностью уничтожены огнем. При разборе обнаружены тела погибших водителей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России Башкортостана.

Движение на участке экстренно остановлено. Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области просит водителей воздержаться от поездок в том направлении либо выбрать объездные пути.

При разборе обнаружены тела двух водителей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Башкортостан
При разборе обнаружены тела двух водителей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Башкортостан

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе образовалась 23-километровая пробка из-за аварии в Иглинском районе Башкирии. Такие данные указаны в сервисе «Яндекс. Карты». «Пробка растянулась почти от поворота на поселок Новозаречный Челябинской области до поселка Тикеево республики Башкортостан, недалеко от которого произошло ДТП», — указано в сервисе. Общая протяженность пробки уже достигла 23 километров. Из Уфы в Челябинск пробки нет. Но, как сообщают водители в группе «Трасса М-5 Уфа — Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте», выезд из Уфы на федеральную трассу закрыт. Утром 3 февраля в Башкирии на границе с Челябинской областью на федеральной трассе М-5 «Урал» произошло ДТП между двумя грузовыми машинами. Они обе полностью уничтожены огнем. При разборе обнаружены тела погибших водителей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России Башкортостана. Движение на участке экстренно остановлено. Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области просит водителей воздержаться от поездок в том направлении либо выбрать объездные пути.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...