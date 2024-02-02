На челябинской трассе М-5 образовалась огромная пробка из-за аварии в Башкирии. Фото, видео

03 февраля 2024 в 14:41 Размер текста - 17 +

Пробка образовалась из-за смертельного ДТП Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе образовалась 23-километровая пробка из-за аварии в Иглинском районе Башкирии. Такие данные указаны в сервисе «Яндекс. Карты». «Пробка растянулась почти от поворота на поселок Новозаречный Челябинской области до поселка Тикеево республики Башкортостан, недалеко от которого произошло ДТП», — указано в сервисе. Общая протяженность пробки уже достигла 23 километров. Из Уфы в Челябинск пробки нет. Но, как сообщают водители в группе «Трасса М-5 Уфа — Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте», выезд из Уфы на федеральную трассу закрыт. Утром 3 февраля в Башкирии на границе с Челябинской областью на федеральной трассе М-5 «Урал» произошло ДТП между двумя грузовыми машинами. Они обе полностью уничтожены огнем. При разборе обнаружены тела погибших водителей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России Башкортостана. Движение на участке экстренно остановлено. Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области просит водителей воздержаться от поездок в том направлении либо выбрать объездные пути. При разборе обнаружены тела двух водителей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Башкортостан Фото с telegram-канала ГУ МЧС России по республике Башкортостан

В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе образовалась 23-километровая пробка из-за аварии в Иглинском районе Башкирии. Такие данные указаны в сервисе «Яндекс. Карты». «Пробка растянулась почти от поворота на поселок Новозаречный Челябинской области до поселка Тикеево республики Башкортостан, недалеко от которого произошло ДТП», — указано в сервисе. Общая протяженность пробки уже достигла 23 километров. Из Уфы в Челябинск пробки нет. Но, как сообщают водители в группе «Трасса М-5 Уфа — Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте», выезд из Уфы на федеральную трассу закрыт. Утром 3 февраля в Башкирии на границе с Челябинской областью на федеральной трассе М-5 «Урал» произошло ДТП между двумя грузовыми машинами. Они обе полностью уничтожены огнем. При разборе обнаружены тела погибших водителей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России Башкортостана. Движение на участке экстренно остановлено. Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области просит водителей воздержаться от поездок в том направлении либо выбрать объездные пути.