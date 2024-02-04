Корм для белок в парке стоит 50 рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Челябинске в Центральном парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина (ЦПКиО им Ю.А.Гагарина) на фонарных столбах появились автоматы с кормом для белок. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«В парке Гагарина на некоторых фонарных столбах установили автоматы с кормом для белок. Фундук продают за 50 рублей», — рассказал URA.RU читатель.

Расплатиться в белкомате можно только картой. Автоматы оборудованы системой видеонаблюдения. Также на каждом размещена информация о том, чем можно кормить белок, а чем категорически нельзя. Аналогичные автоматы уже установлены в городском саду имени Александра Пушкина и саду Победы.

Расплатиться в белкомате можно только картой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU