04 февраля 2024
03 февраля 2024

В челябинском парке на фонарных столбах появились белкоматы. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ботанический сад. Екатеринбург, белка
Корм для белок в парке стоит 50 рублей Фото:

В Челябинске в Центральном парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина (ЦПКиО им Ю.А.Гагарина) на фонарных столбах появились автоматы с кормом для белок. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«В парке Гагарина на некоторых фонарных столбах установили автоматы с кормом для белок. Фундук продают за 50 рублей», — рассказал URA.RU читатель.

Расплатиться в белкомате можно только картой. Автоматы оборудованы системой видеонаблюдения. Также на каждом размещена информация о том, чем можно кормить белок, а чем категорически нельзя. Аналогичные автоматы уже установлены в городском саду имени Александра Пушкина и саду Победы.

Белкомат. Челябинск
Расплатиться в белкомате можно только картой
Фото:
Белкомат. Челябинск
На каждом автомате размещена инструкция, чем нельзя кормить белок
Фото:

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В Челябинске в Центральном парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина (ЦПКиО им Ю.А.Гагарина) на фонарных столбах появились автоматы с кормом для белок. Об этом URA.RU рассказал читатель. «В парке Гагарина на некоторых фонарных столбах установили автоматы с кормом для белок. Фундук продают за 50 рублей», — рассказал URA.RU читатель. Расплатиться в белкомате можно только картой. Автоматы оборудованы системой видеонаблюдения. Также на каждом размещена информация о том, чем можно кормить белок, а чем категорически нельзя. Аналогичные автоматы уже установлены в городском саду имени Александра Пушкина и саду Победы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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