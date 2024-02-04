Челябинскому разработчику игровой биржи предложили 500 тысяч рублей зарплаты

«Зарплата.ру»: челябинский разработчик игровых товаров будет получать 500 тысяч

Программист на бирже игровых товаров в Челябинске сможет зарабатывать полмиллиона в месяц Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинске разработчику на бирже игровых товаров предложили зарплату в полмиллиона рублей за каждый месяц. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», соискателю потребуется иметь минимум годовой опыт и крайнюю дотошность.

«Самой доходной в Челябинске в феврале стала вакансия PHP-разработчика для биржи по онлайн-торговле игровыми предметами. Специалисту готовы платить до 500 тысяч рублей. Нужен опыт работы от года, внимательность и крайняя дотошность. Работа удаленная», — отметили в сервисе.

Доход, значительно превышающий зарплату в регионе, также пообещали программисту 1С. Зарплата айтишника в производственно-торговой компании составит максимум 150 тысяч рублей. В обязанности будут входить настройка, доработка, обновление и поддержка системы учета на предприятии. Также придется консультировать пользователей и помогать в решении проблем, связанных с регламентированным бухгалтерским и налоговым учетом. От соискателя ждут наличия стажа профильной работы от трех лет.

От 130 тысяч рублей будет зарабатывать наладчик станков с ЧПУ в компании по металлообработке. Кроме опыта потребуются умение писать управляющие программы, читать чертежи. Зарплата будет сдельной, а график работы — два дня через два.

Регоператор по обращению с коммунальными отходами ищет заместителя директора юридического департамента. От соискателя ждут, что он ранее руководил юротделом, представительствовал в судах и контролирующих органах. Также потребуется знать жилищное, земельное, административное законодательство. Зарплату гарантировали на уровне 120 тысяч рублей.

До этого уровня будет получать резьборезчик на металлообрабатывающих станках. Специалисту пообещали работу на годы вперед, оплату проезда, базы отдыха и помощь с детьми-первоклассниками. Новая вакансия появилась в компании, решившей заняться оформлением медиафасадов. Директору видеостудии предстоит анализировать рынок и целевую аудиторию, найти помещение, запустить сайт, набрать сотрудников и привлечь заказчиков. Понадобится опыт работы в производстве видео, знание принципов дизайна, трендов цифровой индустрии, понимание продвижения сайтов в интернете. Получать руководитель будет от 100 тысяч рублей.